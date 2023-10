Saksa liberaalid on surve all valitsusest lahkuda

Saksa liberaalse Vaba Demokraatliku Erakonna (FDP) toetus on langenud valimiskünnise piirile ning mitmed mõjukad erakonnaliikmed kutsusid esmaspäeval erakonna juhtkonda üles valitsusest lahkuma.

Esmaspäeval kirjutas 26 piirkondlikku juhti avalikku kirja rahandusministrist erakonna juhile Christian Lindnerile. Alla kirjutanud viitasid erakonna valulistele kaotustele oktoobri alguses peetud Baierimaa ja Hesseni piirkondlikel valimistel, ning nõudsid erakonna föderaalvalitsusest lahkumist.

FDP on väikseim koalitsioonipartner kolmikliidus sotsiaaldemokraatide ja rohelistega. Viimastel erkaondadel on õnnestunud läbi suruda valitsuses mitmed meetmed nagu gaasiboilerite keelustamine, mis on liberaalide valijatele vastukarva.

Lindner ise reageeris uudisele esmaspäeva õhtul. Kuigi rahandusminister kaitses oma tööd valitsuses, ütles ta, et ei välista koalitsioonist lahkumist.

"Varsti võib juba saabuda hetk, kui ma ütlen, et parem on mitte valitseda, kui valitsed valesti," ütles Lindner.

Mainzi ülikooli politoloog Jürgen Falter ütles Financial Timesile, et hetkel pole FDP-l valitsuses jätkamisele alternatiive. Ta lisas, et erakonna nõrk toetus sunnib liberaale võtma rangemaid positsioone kõnelustel koalitsioonipartneritega.

Viimastel nädalatel on liberaalid juba hakanud senisest häälekamalt võtma sõna sisserände piiramise teemal. Lindner ja ta erakonnakaaslasest justiitsminister Marco Buschmann kirjutasid artikli ajalehes Welt am Sonntag, milles nad kutsusid üles vähendama nullini nende asüülitaotlejate sotsiaaltoetused, kes on esitanud asüülitaotluse mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis.

Sisserändest on saanud võtmeteema FDP jaoks, sest paljud selle toetajad on liikunud opositsiooniliste kristlike demokraatide (CDU) ja parempopulistide (AfD) taha. Need erakonnad nõuavad märksa rangemaid piiranguid sisserändele.

Viimastes arvamusküsitlustes on CDU toetus tõusnud 31 protsendile ja AfD toetus 21 protsendile, samas kui FDP toetus langes valimiskünnise piirile ehk viiele protsendile. 2021. aasta föderaalvalimistel sai FDP 10,7 protsenti häältest.

Järgmised korralised föderaalvalimised peaksid toimuma Saksamaal 2025. aastal, kuid on olemas erakorraliste valimiste oht, kui valitsus kukub.

FDP on juba kord välja jäänud Bundestagist 2013. aastal, kuid naasis parlamenti nelja aasta pärast noorusliku Lindneri juhtimisel.

Suureks FDP probleemiks peetakse erakonna väheseid konkreetseid saavutusi valitsuses. Vastutades riigi rahanduse eest suutsid liberaalid pigem takistada roheliste ja sotsiaaldemokraatide mõnede kulukate soovide elluviimise, kuid mitte omapoolseid suuri reforme ellu viia.

"Nende poliitikaks on saanud täiendamine, mitte juhtimine. Võib-olla tegi FDP kohe alguses vea, kui üldse nõustus selle koalitsiooniga liituma," ütles Falter.