Saksa rahandusministri sõnul peaks Euroopa riigid võlakoormust vähendama

Lindner kohtus Tallinnas peaminister Kaja Kallase ja rahandusminister Mart Võrklaevaga.

Ühisel pressikonverentsil Võrklaevaga ütles Lindner, et rahvusvaheliste finantsturgude stabiilsuse tagamiseks on vajalik, et riikide rahandus oleks korras, et võlakoormat ja eelarvepuudujääki tuleb vähendada. Eesti on Saksa ministri hinnangul selles küsimuses õigel teel.

"Aktuaalne kaamera" küsis Lindnerilt, miks on ta vastu Saksamaa valitsuskoalitsiooni püstitatud eesmärgile lõpetada söeenergia kasutamine riigis juba aastaks 2030 ehk kaheksa aastat varem kui esialgselt plaanitud.

"Me tegime selle otsuse enne, kui Venemaa Ukrainat ründas. Ja kasvanud gaasihindade tõttu, kasvanud energiahindade tõttu peame me järele mõtlema, kas teetähis 2030 on endiselt mõistlik, kui mõelda rahale, mis kulub energia tarbimisele," rääkis Lindner.