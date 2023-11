EL-i gaasiettevõtted hoiustavad gaasi Ukrainas

Mitmed Euroopa gaasiettevõtted on otsustanud hakata kasutama Ukraina maa-aluseid gaasihoidlaid, kuna Euroopa Liidu liikmesriikide endi gaasihoidlad on täis.

Euroopa gaasitaristu operaatorite ühenduse Gas Infrastructure Europa (GIE) sõnul on EL-i liikmesriikide gaasihoidlad täidetud 99 protsendi ulatuses oktoobri lõpu seisuga. Tegemist on positiivse üllatusega, sest veel eelmisel aastal hoiatas Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA), et Euroopa riskis sellega, et gaasihoidlad saavad olla täidetud ainult kahe kolmandiku ulatuses talvise küttehooaja eel.

Siiski palju sõltub ilmastikuoludest. Näiteks langes teisipäeval gaasi hind Hollandi TTF börsil rohkem kui 10 protsendi võrra sooja ilma ennustavate värskete ilmaprognooside tõttu.

Analüütikute hinnangul piisab Euroopa gaasihoidlates varutud ligi 100 miljardist kuupmeetrist gaasist kahe ja poole kuu tarbimise katmiseks.

Financial Timesiga suhelnud Euroopa gaasiturule spetsialiseeruva analüütiku Wayne Bryani sõnul saaks gaasivarud kiiresti otsa, kui talv tuleks karm või kui Norra gaasitootmises tekiks tõrked.

Seetõttu otsivad EL-is tegutsevad energiaettevõtted alternatiivseid võimalusi gaasi varumiseks. Üks kasutatav võimalus on veeldatud maagaasi (LNG) tankerid, mida kasutatakse ujuvate hoidlatena. Esmaspäeva seisuga klassifitseerub 21 LNG-laeva Euroopas just selliseks ujuvaks hoidlaks. Laevad ootavad meres EL-i ranniku lähedal hetke, kuni nende gaasi järele tuntakse vajadust, laevaomanikud saavad aga hüvitise ootamise eest.

Teiseks ootamatuks gaasi hoidmise võimaluseks kujunesid välja Lääne-Ukrainas asuvad maa-alused gaasihoidlad.

Ukraina riikliku energiaettevõtte Naftogazi sõnul hoiustatakse Ukraina hoidlates praegu 2 miljardit kuupmeetrit gaasi. Kokku pakub Naftogaz kuni 10 miljardi kuupmeetri jagu gaasi varumise võimalust.

Naftogazi tegevjuhi Oleksi Tšernõšovi sõnul võtavad Ukraina gaasihoidlate kasuks otsustavad ettevõtted puhtalt äririski. Praegu ei julge kindlustusettevõtted pakkuda Ukrainas gaasi varumisele kindlustust.

Sõja jooksul said Vene rünnakutes kahjustada 128 Naftogazi rajatist, kuid ükski maa-alune gaasihoidla pole kahjustada saanud.

"Kommertsettevõtted hoiustasid rohkem kui ühe miljardi euro väärtuses [gaasi] Ukraina hoidlates, kuigi käib täiemahuline sõda. Kujutage ette, mis juhtuks lisakindlustusega," ütles Tšernõšov.