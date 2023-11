USA tööstussektor püsib languses 12 kuud järjest

Tööstussektori aktiivsust mõõtev USA ostujuhtide indeks langes oktoobris 46,7 punktini, mis on 2,7 punkti võrra kehvem näitaja kui septembris. Majandusteadlased ennustasid, et näitaja suuruseks kujuneb välja 49 punkti.

Kui indeksi väärtus on 50 punktist kõrgem, siis mõõdetavas sektoris toimub majandusaktiivsuse kasv. Kui näitaja on alla 50 punkti, siis see viitab majandusaktiivsuse langusele.

USA tööstussektori aktiivsus püsis alla 50 punkti 12 kuud järjest ehk sektorit on tabanud aasta järjest kestnud langus.

Mõõdikut koostab menukas Pakkumise Juhtimise Instituut (ISM).

ISM-i äriuuringute komisjoni juht Timothy Fiore märgis, et kuuest suurimast tööstussektori harust kasvas ainult üks: toidu, jookide ja tubaka tootmine. Fiore sõnul on probleemiks nõrk tarbijate nõudlus.

Kolmapäeval peaks selguma, kas USA föderaalreserv tõstab intressimäärasid uuesti või jätab neid senisele tasemele sarnaselt Euroopa Keskpanga eelmisel nädalal tehtud otsusele. Föderaalreservil tuleb seista silmitsi keerulise olukorraga, sest erinevad mõõdikud maalivad erinevat pilti USA majanduse seisust.

Kui USA tööstus püsib languses, siis tööturgu kehv tööstussektori olukord veel ei mõjuta: septembris oli USA-s 9,55 miljonit vaba ametikohta, mis oli ennustatust rohkem. Samuti vähenes septembris koondamiste arv võrreldes augistuga 1,7 miljonilt 1,5 miljonile.