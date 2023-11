Iisrael armee suurendab oma kohalolekut Gaza põhjaosas, kus neid toetab ka riigi merevägi. Analüütikud ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Iisraeli väed alustasid Gaza keskosas asuvate Hamasi positsioonide ründamist. Neljapäeva õhtul teatas Iisraeli armee, et on Gaza linna täielikult ümberpiiranud.

Olulised sündmused 2. novembril:

- Iisraeli armee teatel on Gaza linn ümber piiratud;

- Iisraeli armee korraldas Liibanonis Hizbollah'le suurpommitamise;

- ÜRO eksperdid: aeg genotsiidi ärahoidmiseks Gazas hakkab ümber saama;

- Egiptus lubab aidata evakueerida Gazast umbes 7000 välismaalast;

- Biden toetas humanitaarpausi Iisraeli ja Hamasi sõjas;

- Gazas viibib umbes 7000 topeltkodakondsusega inimest.

USA hinnangul pole Hizbollah veel täie jõuga Iisraeli ründamas

USA ei näe märke selle kohta, et Iraani toetatud Liibanoni islamiliikumine Hizbollah oleks Iisraeli täie jõuga ründamas, ütles neljapäeval USA riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby.

Iisraeli armee teatas varem päeval, et ründas jõuliselt Liibanoni mõjuka šiiarühmituse positsioone, Rühmitus teatas omakorda 19 Iisraeli sihtmärgi ründamisest.

Kirby sõnul tasub kuulata, mida ütleb reedel liikumise juht Hassan Nasrallah.

Nasrallah peaks reedel avalikult esinema esimest korda pärast terroriorganisatsiooni Hamasi 7. oktoobri rünnakut Iisraeli vastu.

Iisraeli armee teatel on Gaza linn ümber piiratud

Iisraeli armee teatas neljapäeval, et äärmusrühmituse Hamas kontrolli all olev Gaza linn on ümber piiratud pärast päevi kestnud maavägede operatsioone.

Sõjaväe pressiesindaja Daniel Hagari kinnitas ajakirjanikele, et väed on jõudnud Gaza linna ümberpiiramisega lõpule.

"Iisraeli sõdurid on lõpetanud Gaza linna ehk terroriorganisatsiooni Hamasi keskuse ümberpiiramise," ütles Hagari ajakirjanikele.

"Relvarahu kontseptsioon ei ole praegu üldse laual," lisas kõneisik küsimustele vastates.

USA välisminister Antony Blinken ütles neljapäeval enne oma niinimetatud kriisiringkäigule siirdumist, et töötab Iisraeli ja Palestiina äärmusrühmituse Hamas vahelise sõja laienemise vältimise nimel.

"Me oleme olnud väga selged teatud tegevustes, mida me astume, et me oleme kindlameelsed heidutama igasugust eskalatsiooni," ütles Blinken ajakirjanikele Andrewsi õhuväebaasis vahetult enne lennukiga lahkumist.

Ministri öeldule andsid täiendavat põhjust Iisraeli vastu suunatud rünnakud Jeemeni huthimässulistelt ja Liibanoni šiiarühmituselt Hizbollah, mida mõlemat toetab Iraan.

Iisraeli armee korraldas Liibanonis Hizbollah'le suurpommitamise

Iisraeli armee teatas neljapäeval, et ründas Liibanoni mõjuka šiiarühmituse positsioone laiapõhjalise rünnakuga, seevastu Iraani toega rühmitus teatas 19 Iisraeli punkti tulistamisest.

Iisraeli sõjalennukid ja helikopterid ründasid viimastel tundidel Hizbollah' terroriorganisatsiooni sihtmärke vastuseks tulele Liibanoni maa-alalt, neid toetasid suurtükiväeüksused ja tankituli, märkis juudiriigi armee avalduses.

ÜRO eksperdid: aeg genotsiidi ärahoidmiseks Gazas hakkab ümber saama

Seltskond ÜRO inimõigusasjatundjaid, kelle hulgas on ka Palestiina okupeeritud territooriumide eriraportöör, ütles neljapäeval, et aeg genotsiidi ja humanitaarkatastroofi ärahoidmiseks Gazas hakkab otsa saama.

"Oleme jätkuvalt veendumusel, et palestiina rahvas seisab silmitsi suure genotsiidiohuga," ütlesid eksperdid ühisavalduses. "Aeg tegutseda on nüüd. Iisraeli liitlastel lasub samuti vastutus ning nad peavad tegutsema nüüd, et vältida selle katastroofilist tegutsemiskurssi."

Egiptus lubab aidata evakueerida Gazast umbes 7000 välismaalast

Egiptus aitab evakueerida Gaza sektorist umbes 7000 välisriigi passi omavat inimest, teatas neljapäeval välisministeerium.

Abivälisminister Ismail Khairat ütles kohtumisel välisriikide diplomaatidega, et Egiptus valmistub hõlbustama välismaalaste vastuvõtmist ja evakueerimist Gazast Rafah piiripunkti kaudu.

Ta lisas, et see hõlmab umbes 7000 inimest rohkem kui 60 riigist.

Rühm topeltkodakondsusega inimesi läks neljapäeva hommikul Rafah' piiripunkti kaudu Gaza sektorist Egiptusesse, ütles piiripunkti Palestiina ametnik Wael Abu Mohsen.

Piir avati kolmapäeval välisriikide passi omanikele ja sõjas haavata saanud palestiinlastele.

Mohseni sõnul läks neljapäeva hommikul Gazast Egiptusesse 100 välisriikide kodakondsusega inimest ning õhtuks jõuab üle piiri 400 välismaa passi omanikku ja 60 haavatut.

Piiripunkti Gaza poole direktor Hisham Adwan ütles, et neljapäeval peaks piiri ületama umbes 100 haavatut ning 400 välismaalast ja topeltkondakondset, kelle hulgas on ka USA kodanikke.

Egiptuse ametnike sõnul tuli kolmapäeval üle piiri 361 välismaalast ja topeltkondakondset. Varem oli räägitud 335-st.

Ta täpsustas ka Egiptusesse ravile toodud haavatute arvu. Varem teatasid ametnikud 76 haavatud palestiinlase evakueerimisest, kuid nüüd selgus, et patsiente oli 46 ning ülejäänud olid nende saatjad.

Kolmapäeval Gazast pääsenud välismaalaste hulgas oli 31 austerlast, neli itaallast, viis prantslast ja mõned sakslased, on nende riigid teatanud.

USA välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller ütles, et ka ameeriklasi on üle piiri tulnud, aga nende arvu ta ei avaldanud.

Biden toetas humanitaarpausi Iisraeli ja Hamasi sõjas

President Joe Biden ütles kolmapäeva õhtul Minnesota kampaaniaüritusel küsimusele vastates, et tema arvates võiks Iisraeli ja äärmusrühmituse Hamasi sõjas teha humanitaarpausi, et pantvangid Gazast välja saada.

President rääkis USA põhjaosariigis umbes 200 toetajale, kui publiku liige ootamatult sõna võttis. "Rabina vajan, et te kutsuksite üles kohese relvarahu," ütles sõna võtnud mees.

President vastas: "Ma arvan, et me vajame pigem pausi. Paus tähendab aja andmist vangide väljatoomiseks."

Valge Maja selgitas hiljem, et vangide all pidas president silmas Hamasi pantvange.

Valge Maja on ka varem humanitaarpauside tegemisest rääkinud, et võimaldada abi toimetamist Gazasse või aidata sealt inimesi evakueerida, kuid on seni keeldunud relvarahu arutamisest, sest see oleks USA hinnangul eranditult kasulik vaid Hamasile.

USA ei toeta praegusi üleskutseid relvarahu sõlmimiseks Iisraeli ja Hamasi konfliktis, teatas Valge Maja viimati alles esmaspäeval.

Valge maja hinnangul tuleks selle asemel tuleks kaaluda pause sõjategevuses abi saamiseks Gazasse.

"Me ei usu, et relvarahu on praegu õige lahendus," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles enne seda, et relvarahu Gaza sõjas ei tule kõne alla, sest see tähendaks alistumist Palestiina islamistlikule äärmusrühmitusele Hamas.

"Iisrael ei nõustu vaenutegevuse lõpetamisega pärast 7. oktoobri kohutavaid rünnakuid. Nõuded relvarahu järele on nõudmised, et Iisrael alistuks Hamasile, alistuks terrorismile ja alistuks barbaarsusele. Seda ei juhtu," toonitas Netanyahu pressikonverentsil.

Gazas viibib umbes 7000 topeltkodakondsusega inimest

Suurbritannia rahvusringhäälingu BBC andmetel elas Gazas enne praegust konflikti umbes 7000 topeltkodakondsusega inimest.

Egiptuse ametnik kinnitas kolmapäeval piiripunktis uudisteagentuurile AFP, et Gaza sektorist on viidud Egiptusesse 76 haavatud palestiinlast. Lisaks toimetati kuue bussiga Egiptusesse 335 välismaalast või topeltkodakondsusega palestiinlast.

Diplomaatiliste allikate sõnul avati piiripunkt pärast seda, kui Egiptus, Iisrael ja äärmusrühmitus Hamas jõudsid Katari ja USA vahendatud läbirääkimistel selles küsimuses kokkuleppele.

Riikide valitsuste andmetel oli Gazast pääsenute seas Suurbritannia, USA, Austria, Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa kodanikke või topeltkodanikke.

Soome välisminister Elina Valtonen ütles kolmapäeval rahvusringhäälingule Yle, et Gazast õnnestus üle piiri Egiptusesse pääseda kuuel soomlasel.

Soome konsulaadi juht Jussi Tanner ütles uudisteagentuurile STT, et välisministeeriumi andmetel on Gazas veel 12 soomlast, kelle seas väikesed lapsed. Tanneri sõnul võib Gazas muidugi olla veel mõningaid soomlasi, kes välisministeeriumile teada pole.

Paavst toetab kahe riigi lahendust

Paavst Franciscus väljendas kolmapäeval toetust kahe riigi lahendusele Iisraeli ja Palestiina konfliktis. Veel lubas paavst, et osaleb COP28 kliimakõnelustel, mis algavad Dubais 30. novembril, vahendas CNN.