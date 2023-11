Eesti haiglates valmib aasta lõpuks ligi 170 isolatsioonipalatit

Kaks aastat tagasi selgus, et 16 Eesti haiglat saavad Euroopa Regionaalarengu Fondist üle 12 miljoni euro, et luua koroonahaigete voodikohti koos vajaliku isolatsiooni ja ventilatsiooniga. Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Kersti Esnari sõnul põhjustasid ehituse viibimist haiglate ebaõnnestunud hanked ja ehitushindade kallinemine.

"Meil on õnnestunud nüüd ka kallinemise katteks saada projektidele eelarve mahtu juurde. Tänaseks umbes 21 miljonit [eurot] isolatsioonipalatitele aasta lõpuks läheb," rääkis Esnar.

Eelmise aasta augustiks oli projekteerima hakanud vaid paar haiglat ning ehitama üks, mille peale hakkas sotsiaalministeerium arenguid pingsamalt jälgima.

"Kuna selle projekti ja rahade kasutamise lõpptähtaeg on selle aasta lõpp, siis me hoiame kogu aeg nendel isolatsioonipalatite ehitamisel nii-öelda silma peal omalt poolt. Hetkel on kõik haiglad meile kinnitanud, et aasta lõpuks isolatsioonipalatid saavad aasta valmis," rõhutas Esnar.

Tartu Ülikooli Kliinikumi äriarendus- ja haldusjuhi Johann Sullingu sõnul taotles haigla kaheteistkümne isolatsioonipalati ehitamiseks veidi alla miljoni euro. Üheksa palatit on valmis ning ülejäänud viimistletakse novembri lõpuks ütleb Sulling. Ta nendib, et taolised projektid kipuvad venima.

"Tegelikult oli ju aega meil kokku kaks aastat. Sellest esimene aasta meil tegelikult läkski raisku nende hangetega. Me saime ehitaja ka vist teise hankega alles. Aga see on nagunii olemuslikult probleem, millega tuleb hakkama saada avalikus sektoris ja see kindlasti pikendab neid protsesse," rääkis Sulling.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) sai Euroopa arengufondist neli miljonit eurot. Selle eest ehitatud 35 isolatsioonipalatit on valmis. Regionaalhaigla infrastruktuuritehnika osakonna juhataja Mairo Hirmo sõnul ehitas haigla fondi teisest meetmest saadud raha eest veel neli nakkusohtlike patsientide palatit.

"Meil oli natukene parem olukord, tõepoolest. Rahastuse saamise hetkeks oli meil palatikorpuse terviklik rekonstrueerimisprojekt äsja valminud ja vajalikud ehitusload ka linna poolt väljastatud," selgitas Hirmo.

Projektis osalev Pärnu haigla sai fondist ligi kolm ja pool miljonit eurot ning ehitab selle eest 28 isolatsioonipalatit. Pärnu haigla turundus- ja kommunikatsioonijuhi Kristi Tomingase andmeil saavad palatid selle aasta jooksul valmis ning avamine lükkub jaanuari.

Lääne-Tallinna keskhaigla rajab aga 33 koroonapalatit.

Ida-Viru keskhaigla küll selles projektis ei osalenud, kuid taotles raha teistest Euroopa fondidest. Haigla juhi Tarmo Tohveri sõnul said nad kokku 27 miljonit eurot ning ehitasid selle eest ligi 30 isolatsioonipalatit ning kaks tervisekeskust.

Lisaks valmib kuus isolatsioonipalatit Haapsalu taastusravikeskuses, neli Viljandi haiglas ning kolm palatit Raplas. Väiksemad haiglad, nagu Lõuna-Eesti, Põlva, Narva, Valga, Kuressaare, Läänemaa, Rakvere ja Järvamaa saavad igaüks kaks isolatsioonipalatit.