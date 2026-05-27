PERH-il uue psühhiaatriakliiniku jaoks raha ei ole

Põhja-Eesti Regionaalhaigla Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) on juba viis aastat üritanud ehitada uut psühhiaatriakliinikut. Kuigi ka lepingutingimusi on muudetud, siis haigla jaoks on projekt liiga kallis ning et vaimne tervis riigi jaoks peatähtis pole, ei saa nad ka lisarahastusele loota.

PERH kuulutas juba 2021. aastal välja hanke uue psühhiaatriahaigla ehitamiseks Mustamäe haiglakorpuse alale.

Hange kukkus läbi, sest ühtegi pakkumust ei esitatud ja 2022. aasta oktoobris kuulutas PERH välja teise hanke. Kui esimese hanke puhul oli plaan ehitada kliinik valmis 2023. aastaks, siis teise hanke tähtajaks oli 2026. aasta, mil uude kliinikusse pidi kolima praegu Paldiski maanteel endise Seewaldi suvemõisa territooriumil tegutsev psühhiaatriakliinik.

Ka kolmas kavandatud hange kukkus läbi ning peale seda asus PERH 2025. aastal otsima kontsessionääri.

Kontsessionäär on eraettevõte või isik, kes on saanud riigilt või kohalikult omavalitsuselt kontsessiooni ehk lepingulise ainuõiguse teatud avaliku teenuse osutamiseks.

Sellise mudeliga ei otsitud kliinikule enam ehitajat, vaid arendajat, kes korraldaks uue haiglahoone rajamise ning annaks selle seejärel PERH-ile üürile.

Vaimne tervis pole hetkel riigi prioriteet

PERH-i poolt pakutava kontsessioonilepingu väärtus on haigla infrastruktuuritehnika teenistuse juhi Taavi Aare sõnul 130 miljonit eurot, millega nad tahaksid arendajalt 20 aastat pinda rentida.

Tänases turuseisus pole see aga Aare sõnul konkurentsivõimeline summa ning kõige odavam pakkumine on jäänud 146 miljoni euro juurde.

"Riigi prioriteedid on mujal kui vaimse tervise juures," leidis Aare ning lisas: "Isegi kui vahepeal oli lootust, et oleme prioriteetide shortlist'is, siis juhtub alati maailmas midagi, näiteks algab sõda või kütusehinnad tõusevad."

Aare sõnul on PERH püüdnud psühhiaatriahaigla projekti teha odavamaks, muutes näiteks fassaadilahendust, ent ka see pole aidanud. Ravitingimusi ja nii patsientide kui ka tervishoiutöötajate ohutust haigla ohverdada ei saa.

"Esimene projekt on juba viis aastat vana ning paradoks on, et sinna plaanitud tehnoloogia on juba vanaks jäämas," märkis Aare ning tõdes, et varsti ollakse olukorras, kus ehk tuleb projektiga nullist alustada.

Praegu peab PERH tegelema niisiis amortiseerinud Seewaldi remontimisega, ent seal läbiviidavad tööd suvelossi seisukorda ei paranda, sest pigem saab tegeleda vaid praeguse olukorra hoidmisega.

PERH-i psühhiaatriakliinik on Eesti suurim psühhiaatrilist abi andev raviasutus, kus toimub pea 40 protsenti kogu psühhiaatrilisest ravist. Kliiniku moodustavad statsionaar kaheksa osakonnaga ja psühhiaatriapolikliinik. Kliinik osutab ambulatoorset, päevastatsionaarset ja statsionaarset psühhiaatrilist abi kõigi Eesti piirkondade elanikele.

Projekti järgi peaks uus psühhiaatriakliinik koosnema kolmest osast: ühekorruseline akuutravikorpus, kolmekorruseline ambulatoorse osa korpus ning kuuekorruseline palatisektsioonide põhikorpus.

PERH-i eelarve oli mullu 353 miljonit eurot.

