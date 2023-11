USA ei karmistanud rahapoliitikat ja nafta hind tõusis

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind tõusis ühe protsendi võrra ja on nüüd umbes 85, 74 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 81,60 dollarit barreli kohta. Venemaa toornafta Uralsi hind on umbes 74 dollarit barreli kohta.

Nafta hind langes varem mitu päeva järjest. Föderaalreserv jättis aga intressimäärad muutmata. Föderaalfondide intressimäär jääb endiselt 5,25 protsendi ja 5,5 protsendi vahele.

Föderaalreserv üritab nüüd välja selgitada, kas praegune rahapoliitika on inflatsiooni ohjeldamiseks juba piisavalt karm. Samas kasvas USA majandus kolmandas kvartalis oodatust kiiremini.

"Tõenäoliselt teeb föderaalreserv detsembris taas pausi, hoides vajaduse korral ukse lahti edasisteks tõusudeks," ütles finantsfirma Global X ETF tippjuht Jon Maier.

Investorid jälgivad Lähis-Ida olukorra arenguid. Hiljuti alustas terroriorganisatsioon Hamas rünnakut Iisraeli vastu. Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei nõudis Gaza sektori pommitamise lõpetamist ning kutsus piirkonna riike üles lõpetama nafta ja toiduainete eksporti Iisraeli.