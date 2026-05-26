USA ja Iraani vahel kasvavad taas pinged ja nafta hind võttis suuna üles

USA väed ründasid esmaspäeval enesekaitseks Iraani lõunaosas asuvaid raketirajatisi ja miine paigaldada üritavaid aluseid. Iraani režiim ähvardas kättemaksuga ning nafta hind võttis taas suuna üles.

Teisipäeva pärastlõunal oli Brenti hind umbes 99 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 92 dollarit barreli kohta. Brenti hind on siiski madalam kui reedesel kauplemispäeva lõpul, mil see oli veidi üle 103 dollari barreli kohta, vahendas The Times.

USA ja Iraani vahel püsib siiski endiselt habras relvarahu. Iraani parlamendi riikliku julgeolekukomitee juht hoiatas samas teisipäeval, et kõik rünnakud riigi relvajõudude vastu saavad otsustava vastuse. Veidi varem saabusid aga Iraani tippläbirääkijad Dohasse sõja lõpetamise kõnelustele.

Ka islamirežiimi üks olulisemaid tugisambaid, Iraani revolutsioonikaart, hoiatas kättemaksurünnaku eest. Revolutsioonikaart väitis veel, et tulistas alla USA drooni, mis üritas siseneda riigi õhuruumi.

USA välisminister Marco Rubio ütles samas, et Hormuzi väin avatakse igal juhul.

"Väin peab olema avatud, takistusteta, ilma tollideta ja ilmselgelt peab see juhtuma kohe, niipea kui milleski kokku lepitakse," ütles Rubio.