Vainola hinnangul on meie piirkonna elektrivarustust halvendanud Soome tegevus

Soome valed otsused energeetikas on üks peamisi põhjusi, miks viimase kahe aasta jooksul, kui Venemaale agressiooni tõttu muutus Euroopa Liidu energiapoliitika, on meie regioonis elektri varustuskindlus halvenenud ja hinnad tõusnud, ütles Enefit Poweri tegevjuht Andres Vainola.

"Me oleme kahjuks kehvemas seisus ja eelkõige Soome vaates. Soome lootis liiga palju oma Olkiluoto kolmandale [tuuma]reaktorile (mis alustas tööd 2023. aasta kevadel – toim.). See oli ka põhjus, miks neid söejaamu ei hooldatud ega remonditud ja juhitavaid tootmisvõimsusi on Soomes palju rohkem turult välja viidud enne, kui uut võimsust on turule tulnud," rääkis Vainola teisipäeval "Vikerhommikus".

Tema sõnul on olukord laias laastus sama ka Balti riikides.

"Nii et olukord ei ole parem (kui kaks aastat tagasi – toim.), olukord on pigem kehvem," tõdes Vainola.

Enefit Poweri juht rõhutas, et annab endast parima, et teavitada olukorrast tarbijaid ja ainuaktsionäri, rahandusministeeriumi.

"Me muuseas ju räägime praegu ka rahandusministeeriumiga läbi, et Balti Elektrijaama territooriumile järgneva 3-5 aastaga ehitada uus, maagaasil põhinev täiendav juhitav tootmisvõimsus, mis saab kasutada ka biogaasi ja ka vesinikku. See vajadus on äärmiselt suur, sellised külmad ilmad, tiputarbimised, sellised energiadefitsiidid ka Soomes tõendavad ainult seda, et see on vajalik, see on vaja realiseerida, see on vaja ära teha lähiajal," rõhutas ta.

Vainola rääkis ka, et põlevkivi põletamine elektri tootmiseks lõppeb igal juhul, kuid see ei tähenda selle kaevandamise lõppemist, kuna põlevkivi hakatakse üha enam kasutama keemiatööstuses.

Eesti Energia tütarettevõtte juht ütles, et nende uusim põlevkivijaam Auveres on nüüd alates 7. detsembrist töötanud ning ettevõte kavatseb sageli rikete tõttu seisnud jaama veelgi parandada, et see saaks töötada vähemalt 90 protsenti ajast.