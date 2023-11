Eesti Energia loodab õlitehase ehitamist jätkata detsembris

Kliimaministeerium on leidnud lahenduse, mis võimaldaks Eesti Energial kohtus seisma pandud õlitehase ehitusega detsembris edasi minna. See nõuab aga veel ka riigikogu heakskiitu.

"See seaduseparandus, mis muudab, mis võimaldab anda tähtajalisi komplekslube, läks eile õhtul minu allkirjaga parlamendi poole teele. Loodetavasti me suudame selle lisada eelarvega koos menetluses olevatele seadustele. See tähendab seda, et me saame selle üsna kiiresti tehtud, kui seadusandja loomulikult nii otsustab," rääkis Michal.

"Eelarveseaduste puhul, ma arvan, et ühiskond saab aru, et eelarveseadused, kui nad jäävad obstruktsiooni taha seisma, on võimalik usaldusega sidudes vastu võtta, sest vastasel korral Eesti riigil ei ole eelarvet," lisas ta.

Edasine sõltub juba energiafirmast endast ja kohalikust omavalitsusest. Narva-Jõesuu on lubanud loamenetlusega võimalikult kiiresti tegutseda, sellest sõltub omavalitsuse maksutulu. Kompleksloa väljaandmise üle otsustab keskkonnaamet.

Kohtuotsus pani õlitehase seisma üsna valmimise lõpusirgel. Eesti Energia juht Andrus Durejko ütles, et kõige tähtsam on tehas kiiresti katuse alla saada. Ehitusega loodavad nad edasi minna detsembris. Kaks kuud seisakut toob ka üksjagu kulu.

"Me täna siiski tegeleme varade säilitamisega, see on osaliselt konserveerimise suunas, aga kuna see on suunatud tehase katuse ehitamisele, siis meie enamus tegevusest on sinna suunas läinud. Samuti ka seadmete paigaldus, mille me saame lihtsamini peatada. Nii et ma usun, et see mõju on tuntav, see on mõõdetav ikkagi mõne miljoni euroga," rääkis Durejko.

Tähtajaline kompleksluba tähendab, et Eesti Energia võiks õlitehast kasutada olemasoleva tehnoloogiaga aastani 2035, kuni kliimaeesmärgid karmistuvad. Ettevõte ise ütleb, et siis ei pea tehast ära lammutama, vaid selleks ajaks töötatakse välja uutele kliimaeesmärkidele vastav tehnoloogia.

"Õlitehase puhul vähemalt see esialgne hinnang ütleb, et aastani 2035 nad selle tähtajalise keskkonnamõjude hinnangu ehk siis ka selle kompleksloa võiksid saada, sellesse välpa nad mahuvad," ütles Michal.

"Meie plaanides loomulikult on keemiatööstuse transformatsioon. Me tegeleme selle uue tehase jalajälje vähendamisega ja ma usun, et see tehas töötab ka uute kliimaeesmärkide raames peale 2035. aastat," sõnas Durejko.

Energiafirma on arvutanud, et kui tehase saab tööle järgmise aasta juunis, on nad jätkuvalt investeeringu tagasitoomise graafikus, nii et selle pealt jõutaks enne 2035. aastat ka kasumit teenida.