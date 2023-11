Moldovas on geopoliitilise tähendusega kohalikud valimised

Pühapäevasel hääletusel valitakse nelja-aastaseks ametiajaks ligi 900 linnapead ja 11 000 kohalikku volikogu liiget, kelle hulgas on ka selline võtmepositsioon nagu pealinna Chişinău linnapea. Hääletamist jälgib umbes 1500 kohalikku ja rahvusvahelist vaatlejat.

Kaks päeva enne valimisi teatas Moldova peaminister Dorin Recean Venemaa-meelse Võimaluse partei kandidaatide keelustamisest, kuna Moldova riiklik luureagentuur avaldas reedel raporti, milles väideti, et Venemaa üritab valimisprotsessi mõjutada. Keelu alla jääb umbes 600 kandidaati.

"Me kaitseme Moldova Vabariiki hästi organiseeritud kurjategijate võrgustiku eest. Valimistelt eemaldatakse organiseeritud kuritegelik rühmitus, mitte erakond," rääkis Recean reedel pressibriifingul.

Luure- ja julgeolekuteenistus SIS väitis 32-leheküljelises raportis, et Võimaluse partei sai Venemaalt umbes 50 miljonit eurot, mida vahendas eksiilis viibiv Moldova oligarh Ilan Shor, et riiki destabiliseerida ning osta valijate hääli.

Shor, kes elab Iisraelis ja mõisteti aprillis tagaselja kelmusesüüdistusega 15 aastaks vangi, reageeris keelule Facebookis, nimetades seda enneolematuks, ebaseaduslikuks, röövellikuks võimuhaaramiseks.

Moldovast pärit Oaklandi ülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent Cristian Cantir ütles, et kuigi pühapäevased valimised on tihedalt seotud kohalike probleemidega, on need olulised ka geopoliitiliselt.

"Moldova on geopoliitilisest vaatevinklist jätkuvalt väga polariseeritud riik," rääkis ta Associated Pressile, lisades, et väitlus käib ikkagi Euroopa Liitu toetavate ja sellele vastanduvate sõnumitega.