Tesla on ametiühingute kasvava surve all

Seni oma töötajate ametiühingutesse koondumist vältida suutnud elektrisõidukite tootja Tesla on sattunud ametiühingute surve alla Euroopas ja USA-s.

Kui enamikel Euroopas tegutsevatel autotööstusettevõtetel on sõlmitud kollektiivlepingud töötajaid esindatavate ametiühingutega, siis USA-s alguse saanud Elon Muski omandis olev Tesla on seni suutnud kollektiivlepingute sõlmimist oma Euroopa tehastes vältida.

See võib aga muutuda, sest nii Saksa kui Rootsi ametiühingud survestavad autotootjat kollektiivlepingut sõlmima, vahendab The Wall Street Journal.

Saksamaa ja Euroopa suurim ametiühing IG Metall panustab Tesla töötajate ametiühingusse kutsumisele. Ametiühingu sõnul kandis 1000 Tesla Saksa haru töötajat ametiühingu märki hiljuti toimunud protestil töötingimuste üle. Kui palju Tesla töötajaid on juba ametiühinguga liitunud, IG Metall ei ütle.

"Me tahame kollektiivlepingu tingimusi Teslas ja seda tahavad ka Tesla töötajad," ütles IG Metalli juht Christiane Benner oktoobris.

Ennetamaks töötajate liitumist ametiühinguga, lubas Elon Musk ettevõtte Saksa haru külastades tõsta palku nelja protsendi võrra 11 000 tuhandele Tesla Saksa tehase töötajale juba novembris. Lisaks maksab Tesla töötajatele ühekordse 1500-eurolise boonuse detsembris.

IG Metalli üks eesmärkidest on valida järgmisel aastal oma esindajad Tesla nõukokku. Saksamaa seaduste järgi peavad ettevõtte nõukokku kuuluma töötajate esindajad. Ametiühingu sõnul on praegused töötajate esindajad liigi lähedased ettevõtte juhtkonnaga.

Veelgi suurem probleem on Teslal ametiühingute aktiivsuse poolest tuntud Rootsis. 27. oktoobril läksid Tesla margiesinduste töötajad streigile, mistõttu ei saa praegu Rootsis Tesla omanikud oma autosid ametlikes esindustes hooldada.

Lisaks ähvardas Rootsi Transporditöötajate Ametiühing, et see võib keelduda riiki saabuvaid Tesla autosid sadamates maha laadumast. Rootsis on toetusstreigid teise ettevõtte töötajate toetuseks lubatud.

Tesla Rootsi juhtkond lubas kohtuda Rootsi töötajaid esindava IF Metall ametiühinguga esmaspäeval.

Ka kodumaal USA-s on kasvamas surve Teslale. Ühinenud Autotööliste Ametiühing (UAW), mis korraldas sel sügisel ametiühingule soodsa tulemusega lõppenud streigi Detroiti kolme suurima autotootja vastu, soovib hakata värbama Tesla töötajaid ametiühingusse.

Toyota USA haru, mille töötajad pole nagu Tesla omadki ametiühingus, otsustas tõsta oma töötajate palku novembri alguses.

Kui Tesla peaks langetama sarnast otsust, võib ettevõtte konkurentsivõime kannatada. Tesla kasum on juba hakanud vähenema nõrgenenud nõudluse tõttu selle toodangu järele.