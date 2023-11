Eksperdid: Gazas paisuv humanitaarkriis võib viia konflikti laienemiseni Lähis-Idas

Uudisteagentuur Reuters küsitles mitut USA juhtivat Lähis-Ida eksperti. Kõik nad olid ühel nõul, et tegu pole sellise sõjaga, mis lühikest aega maailma uudisteväljaannete esikülgi täidab ja seejärel kiiresti unustatakse. Tegu on hoopiski konfliktiga, mis muudab olukorda Lähis-Idas oluliselt ja pikaks ajaks.

"Minu arust on see paradigmat muutev hetk. Pean silmas, et kogu lugu ei näe sedamoodi välja nagu tuleks homme relvarahu ja inimesed muudaks oma vaateid. Õuduse määr, mille tunnistajaks nad - nii Hamasi rünnaku kui Iisraeli oma, aga eriti Iisraeli pommirünnakute ja Gaza operatsiooni oma - on olnud, on nii kõrge ja keelekasutus on nii äärmuslik, et on võimatu, et see ei mõjuta inimeste vaadet konfliktile," ütles Marylandi Ülikooli rahu ja arengu professor Shibley Telhami.

Ka on tekkinud olukord, kus araabiariikidel on avaliku arvamuse tõttu väga raske jätkata reaalpoliitikat, kus ametlikult ollakse Iisraeliga küll sõjajalal, tegelikult aga kehtivad pragmaatilised suhted.

"Konflikti olemus on selline, et minu arust Araabia avalik arvamus lihtsalt ei saa seda ignoreerida ja seetõttu ei saa seda ka araabiariikide valitsused eirata ja huvitav on muidugi see, et ka Lääne avalik arvamus on muutunud Iisraeli suhtes palju kriitilisemaks kui varasemates samalaadsetes konfliktides," tõdes George Masoni Ülikooli riigihalduse ja poliitika professor Mark N. Katz.

Katzi sõnul aitaks sõda kiiresti lõpetada ning edaspidiseid pingeid leevendada ainult ÜRO rahuvalvevägede toomine nii Gaza sektorisse, kui ka sõjast kõrvale jäänud Jordani jõe läänekaldale.

Üsna kindlasti ei nõustuks praegu sellega aga ei Hamas ega Iisrael.