Poola president andis valitsuse moodustamise praegusele peaministrile

"Ma otsustasin usaldada valitsuse moodustamise peaminister Mateusz Morawieckile," ütles Duda esmaspäeva õhtul telepöördumises.

"Kui Seaduse ja Õigluse esindaja missioon ei õnnestu, siis parlament valib järgmises etapis peaministrikandidaadi ja ma nimetan ta viivitamata," lisas Duda.

PiS-il on vähe väljavaateid moodustada võimukoalitsioon.

Üldvalimistel saavutasid edu liidu moodustanud kolm opositsiooniparteid. Nende kandidaat peaministri kohale on Donald Tusk.

Endine Poola peaminister ja Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Tusk on süüdistanud Dudat, et president kulutab aega.

"President ütles, et ta nimetab Morawiecki. Seega, nagu ma ütlesin, nad tahavad varastada veel paar päeva," ütles Tusk enne Duda pöördumist.

Tema sõnul on see häbiväärne, kuna aeg on praegu Poola jaoks väga oluline.

Poola põhiseaduse kohaselt teeb riigipea ettepaneku peaministrikandidaadile nimetada valitsus, mille seejärel peab heaks kiitma parlament.

Ainult siis saab president ametlikult peaministri koos tema juhitava valitsusega ametisse nimetada.

Kui kabinet ei saa seadusandjate heakskiitu, siis korratakse kogu protsessi mõne teise peaministrikandidaadiga.