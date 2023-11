Sangaste lossi enampakkumine nurjus

Septembri keskel teatas kohtutäitur Oksana Kutšmei, et paneb oktoobri lõpus enampakkumisele Valgamaal asuva Sangaste lossi. Lossi alghinnaks oli 2,6 miljonit eurot.

Enampakkumise tähtaeg oli 7. novembril kell 14, kuid huvilisi selleks ajaks ei tekkinud.

"Enampakkumine nurjus ehk seekord jäi müümata. Nurjumise põhjus on see, et pakkumisi ei tehtud isegi alghinna ulatuses," ütles kohtutäitur Oksana Kutšmei ERR-ile.

Nüüd konsulteerib kohtutäitur võlgade sissenõudjaga, et selgitada välja, kas ta soovib välja kuulutada kordusenampakkumise ning kas jätta selle puhul hind samaks või seda vähendada.

Sangaste loss kuulus varem Sangaste vallale. Pärast haldusreformi liitus Sangaste vald Otepää vallaga ja loss libises keerulise skeemi abil erakätesse.

2021. aasta augustis teatas prokuratuur, et saadab kohtusse Otepää endise vallavanema Kaido Tambergi ja abivallavanema Kajar Lepiku, süüdistades neid Sangaste lossi ärastamises ja teistes mahhinatsioonides valla varaga.

Tänavu augustis mõistis Tartu ringkonnakohus Tambergile ja Lepikule šokivangistuse, millest nad pidid kohe ära kandma 30 päeva ning neil tuli vallale maksta 62 225,92 eurot kahjuhüvitist, kirjutas Lõuna-Eesti Postimees.

Sangaste loss on kunagise Sangaste mõisa härrastemaja Lossikülas Otepää vallas. Loss tegutseb hotelli ja restoranina.

Üks võlausaldajaid on Otepää vald, kes lootis suundmüügi abil saada lossi omanikeringi kuuluvatelt firmadelt ja eraisikutelt tagasi 600 000 euro suuruse võla.