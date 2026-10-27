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Novembrist rakendub EL-i välistele väikesaadetistele käitlustasu

Majandus
Temu veebilehekülg.
Temu veebilehekülg. Autor/allikas: kuvatõmmis
Majandus

Euroopa Liidu välistest e-poodidest kaupade tellimisele lisandub 1. novembrist käitlustasu iga saadetises sisalduva kaubaartikli kohta kaks eurot, olenemata saadetise väärtusest.

"Käitlustasu puhul arvutamise loogika on tõesti samasugune või sarnane nagu väikesaadetiste tollimaksuga. Tasu suurus sõltub deklaratsioonile märgitud kaubaridade arvust. Kui me võtame näite, et sada paari teksapükse ehk need on ühesugused kaubad, siis saab need panna tollideklaratsioonil ühele kaubareale," selgitas maksu- ja tolliameti tollikorralduse osakonna teenusejuht Kaari Lainevool ERR-ile.

Kolme euro suurune tollimaks kehtib kuni 150-eurostele saadetistele. Kui sellise paki sisu tuleb deklareerida näiteks kolmel kaubareal, on tollimaks kokku üheksa ja uus käitlustasu kuus eurot.

Kallimate saadetiste tollimaks sõltub kaubast, kuid kaheeurone käitlustasu lisandub iga kaubarea eest ka neile.

Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuhi Tõnu Väädi sõnul võib lisakulu panna ostja odava kauba tellimisest loobuma.

"Seesama toode, mida ma varem tellisin ja mis maksis näiteks kuus eurot, kui ma panen sinna kolm otsa ja novembrist veel kaks otsa, siis ei tasu enam tellimine ära."

Väädi sõnul on osa Eesti enda kaupmehi juba pärast juulikuist tollimaksu kehtestamist märganud müüginumbrite kasvu.

"Näiteks mitmed elektroonikamüüjad, kes müüvad telefonilaadijaid, kõrvaklappe, telefoniümbriseid, kaitseklaase ja kõike muud sellist, nemad on öelnud, et viimastel kuudel on 10-20 protsenti müük kasvanud."

Kui palju on Eesti inimesed väljapoolt Euroopa Liitu tellimist vähendanud, seda tollistatistika siiski ei näita. MTA andmetel kahanes Eestis deklareeritud väikesaadetiste maht juulis ja augustis 80 protsenti. Osa pakkide tollivormistus tehakse aga teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ning Eestisse jõuavad need juba liidusiseste saadetistena. Seetõttu ei kajastu need Eesti tollistatistikas.

Uue käitlustasuga kaetakse saadetiste kontrollimise kulusid, sealhulgas riskianalüüsi ja pakkide läbivaatust.

Sõltuvalt e-poest võib ostja tasuda käitlustasu juba ostu vormistamisel või alles kauba importimisel. Määrav on deklareerimise kuupäev: ka enne novembrit tellitud või Eestisse jõudnud pakile lisandub tasu, kui tollideklaratsioon esitatakse 1. novembril või hiljem.

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