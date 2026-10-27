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Heremi nõunikuks saab õhutõrje ekspert Mati Tikerpuu

Eesti
Mati Tikerpuu.
Mati Tikerpuu. Autor/allikas: ICDS
Eesti

Kaitseminister Martin Heremi nõunikuna alustab alates novembrist tööd õhutõrje ekspert, kolonel reservis Mati Tikerpuu.

"Õhuhäire ja inimeste teavitus peab olema paremal tasemel, kõikide elutähtsate teenuste osutajad, aga tervikuna ühiskond peab olema paremini informeeritud nii ohtudest kui ka nende ohtude vähendamise ja maandamise võimalustest. Ükskõik siis kas omale alternatiivse asukoha leidmisega, varjumiskoha loomisega, oma taristu tugevdamisega insenertehnilisel moel. Need on kaks peamist teemat, millega kolonel reservis Tikerpuu tegelema hakkab," ütles Herem ERR-ile.

"Tegemist on õhutõrjespetsialistiga väga kõrgel tasemel, aga ta on olnud ka näiteks brigaadiülem, saab üldisest sõjalisest küsimusest ka väga hästi aru ja aitab seda küsimust poole aasta jooksul kiiresti edasi viia," lisas ta.

Tikerpuu ütles ERR-ile, et on teeninud kaitseväes üle 30 aasta ja üle poole sellest tegelenud õhutõrjega. Ta märkis, et hakkab tööle täistööajaaga.

"Selleks mind tööle võetaksegi, et aidata ministril teha informeeritud otsuseid. Aga Heremil on endal ka väga selge ambitsioon, kuhu ta tahab lähiajal jõuda nende arengutega. Meil on vestlused sellel teemal olnud, et kuhu minna ja mida teha. Aga mis puudutab kõiksuguseid arendusmõtteid või ideid, siis ma ei hakkaks neid praegu siin avalikult kommenteerima," lausus Tikerpuu.

Tikerpuu on endine 2. jalaväebrigaadi ülem. Ta töötas ligi aasta riigi kaitseinvesteeringite keskuses (RKIK) side- ja radarite kategooriajuhina, kust lahkus mullu detsembris. Praegu on ta ametis Kaitseliidu droonivaldkonna arendusjuhina.

Tikerpuu on kaitseväes teeninud alates 1997. aastast.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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