Michal: Nordica saatus selgub aasta lõpuks, ootused tuleb hoida madalal

Teisipäeval tuli avalikuks kliimaministeeriumis valminud memo, mille kohaselt on Nordica nigelate majandustulemuste paremaks muutmiseks vaja teha palju muudatusi, need aga võtavad aega ja seetõttu ei ole välistatud ka maksejõuetus.

Kliimaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et kui Nordica asutati, siis olid sellega seoses kaks ühiskondlikku kokkulepet. Esmalt pidi ettevõte tagamaTallinnast lendamist, mida ta täna enam ei tee, ja teiseks pidi ta ise majanduslikult hakkama saama, mida ka praegu ei paista.

"Selliselt ta tegelikult oma asutamisel kokkulepitud ülesannet ei täida. Ta ei ole Eesti strateegiline vedaja. Me maksame ühistranspordile Eestis igal aastal kümneid ja kümneid miljoneid peale. Nii et sellesse, et lennuettevõte tegeleb etteveoga teistes riikides, me kindlasti maksumaksja raha, eriti kärpe ajal, lisaks panustama ei hakka," ütles ta.

Küll aga saab lennujaam lähiaastatel 14,5 miljonit eurot juurde, et hoida Eestile vajalikke ühendusi ja mitte tõsta lennujaamatasusid.

Võimalust, et Nordicat õnnestuks maha müüa, ei saa Michali sõnul veel täiesti maha tõmmata. Ta märkis, et ettevõtte nõukogu ja ajutine kriisijuhtkond on suutnud miinusesse libisemist veidi peatada, aga siiski töötatakse kahjumiga.

"Oleme küsinud ka valitsuselt nüüd mandaadi, et koos rahandusministeeriumiga Nordica kas osade kaupa või tervikuna erastada, kas üksi või koos Transpordi Varahaldusega, nii et täiesti ma sellele plaanile kriipsu peale ei tõmbaks. Ma ootaks, kuidas neil läheb ja kui on varasid ja on huvilisi –, sest selle ettevõtte vastu ka on huvi tuntud viimasel ajal –, mida erastada, siis me ikkagi püüame seda erastada. Kui see ei õnnestu, siis ettevõte peab kas iseseisvalt hakkama saama edasi või läheb ta siis kõige kaduva teed," nentis Michal.

Ta märkis, et ettevõtte seis on väga raske ja juurpõhjus paistab olevat vahepealsetes plaanides asuda laienema ja selles laienemiskavas, mis pole õnnestunud.

"Kuna see on ebaõnnestunud, siis ettevõte toodab jooksvat kahjumit ja ettevõttel endal, nõukogul ja juhatusel on väga suur väljakutse, et seda päästa, võib juhtuda, et see ei õnnestu. Nii et selles mõttes tasub ootused võimalikult alla tuua ja öelda tõepoolest, et see seis on ülikriitiline," lisas minister.

Küsimusele, kas poleks mõtet ise pankrotiavaldus esitada, et edasisi kahjumeid vältida, vastas Michal, et nõukogult oodatakse siiski, et nad suudaksid ettevõtte stabiliseerida. See on aga ettevõtte juhatuse käes, kuhu nad lähikuudel jõuavad ja millised kokkulepped klientidega saavutavad.

"See tegelikult tõenäoliselt määrab, mis on selle ettevõtte käekäik tulevikus," nentis Michal ja lisas, et detsembriks või vähemalt aasta lõpuks peaks olema teada, kas Nordica jätkab.

Ta rõhutas veelkord, et ootused tasub kindlasti alla tuua, sest seis ei ole hea.

Nordica rendib lennukeid Transpordi Varahalduselt, mis haldab lennukeid ja lennunduse varasid ja Michal ütles, et ka see ettevõte kannab teatavat kahju, kui tema kliendi Nordica käekäik hea ei ole, aga tegu on siiski iseseisva ettevõttega ja neid varasid, mis nende turuhind parajasti poleks, on võimalik koos ettevõttega või ettevõttes hiljem müüa.