Riik alustas Nordica müümiseks huvilistega läbirääkimisi

"Riik on otsustanud Nordica müüa. Müügi lähtepunkt on see, et ei ole seatud eesmärki, kas müüa ta terviklikult, osadena, eraldi või koos Transpordi varahaldusega. Kõik need stsenaariumid on täna võimalikud," ütles kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu.

Salmu sõnul on Nordica vastu huvi ilmutanud kolm-neli Euroopa turul tegutsevat lennundusettevõtet.

"Me oleme paari ettevõttega kohtunud ja esimesed kontaktid loonud, nüüd on edasine tegevus nendega sisulisse arutellu minna," märkis Salmu. Tema selgituse kohaselt tuleb detsembri lõpuks pidada huviliste ettevõtetega esimesed arutelud ja saada konkreetsem arusaam nende huvidest ja plaanidest.

Lennundusekspert Sven Kukemelk ütles "Aktuaalsele kaamerale", et eelkõige võiks potentsiaalsele ostjale huvi pakkuda Nordica tooteplatvorm: "Need on kõik firmad, mis täna tegelevad ise ka productioni ehk toote alal. Ma ei saa konkreetseks minna, aga need on ettevõtted nagu MES Aviation Ameerika turult. Avion Express Baltikumi turult, Avia Solutions Group, samuti City Jet, Air Nostrum. Need on ettevõtted, kes tegutsevad productioni valdkonnas, kes on tundnud huvi, küsinud küsimusi erinevates seltskondades. Selgelt Nordica vastu huvi tuntakse, tal mingisugune väärtus on."

Samas ei maksa Kukemelgi arvates müügitehingult suurt tulu loota, kuid võiks seada mõned riigile olulised tingimused.

"Tänasel päeval, kui nõukogu esimees on rääkinud aasta algul 70 miljonist, siis ma arvan, et täna riik võiks teha konkursi, kus on tingimus hoida kümme aastat peakontor Eestis, et saaksime need maksud ja anda see euro või sümboolse summa eest ära, sest tänasel hetkel väga raske on näha seda suurt rahalist väärtust, mis siia ettevõttesse on järgi jäänud," leidis Kukemelk.