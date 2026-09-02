Michal: otsuse tagasiastumise kohta saab teha kaitseminister neljapäeval

Peaminister Kristen Michal (RE) ütles, et kuigi ta kaitseminister Hanno Pevkuril (RE) seoses kaitsevaldkonna segaste tehingutega isiklikku süüd ei näe, ei välista see poliitilise vastutuse võtmist. Selle otsuse saab Michali sõnul teha aga Pevkur ise pärast neljapäevast nõupidamist.

"See asi kindlasti hea ei paista. Isiklikku süüd kaitseministril ma täna ei näe. Aga see ei välista kuidagi poliitilise vastutuse võtmist. Üks ei välista teist. Aga selle otsuse saab kaitseminister ise teha, mitte keegi teine tema eest," ütles Michal ERR-ile.

ERR küsis Michalilt, kas tema arvates peaks Hanno Pevkur tagasi astuma. "Kaitseminister tuleb homme valitsusse ja pärast seda me langetame otsuseid," vastas Michal.

"Pigem on küsimus nendele endistele RKIK-i töötajatele, juhtidele, kes tegid need lepingud, tegid need maksed, isegi olukorras, kus neist võis tulla riigile kohustusi, ja nad ei andnud sellest ka teada, mis on minu jaoks täiesti arusaamatu olukord. Nii et ka mina olen väga kriitiliselt meelestatud selles ja sellepärast ma tahan ka saada ülevaadet," lisas ta.

Michal kutsuski seetõttu teisipäeval neljapäeva hommikuks kokku valitsuskabineti nõupidamise, kus palub kaitsevaldkonna raamatupidamise ebaselgusest teha ülevaate riigikontrolöril. Osa võtavad ka kaitseväe juhataja Andrus Merilo, riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) juht Elmar Vaher ja kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk.

"Ma ootan arusaamist sellest, mis on täpselt probleemid. Täna on see üldjoontes teada avalikkusel. Aga milline on nende plaan nende asjade korda tegemiseks kõigil asjaosalistel," ütles Michal.

"Igaühel on oma vastutused: keegi vastutab hangete eest ja peab tegema taustakontrolli – sest isegi Hanno Pevkuri oponendid ei arva, et tema oleks pidanud tegema võib-olla hangete puhul taustakontrolli, see on RKIK-i töö – ja kui keegi on seal oma töö tegemata jätnud või mingil põhjusel seda puudulikult teinud või andnud puuduliku informatsiooni, siis ka neil tuleb vastutada selle eest. Ma ei välistaks kuni tsiviilnõueteni välja, kui selgub, et nad on andnud teadlikult valeinfot või jätnud midagi tegemata," rääkis Michal.

"Kui on tellitud mingit kaupa, mida ei ole saadud Ukrainasse saata kas puuduliku kvaliteedi tõttu või kauba puudumise tõttu, nii palju kui on praegu teada, siis selle olukorraga kuidagi rahul ei saa olla. Ja veel vähem saab olla rahul selle olukorraga, kus RKIK otsustas täiendavalt tellida kaupa olukorras, kus paistab, et eelnevatki kaupa ei ole saadud. Minu vastustest te võite mõista, et ma pean seda olukorda pehmelt öeldes väga kehvaks, see ei ole kindlasti rahuldav olukord," lausus peaminister.

Vastates küsimusele, kas Eesti riik on valmis ka 70 miljonit eurot tagasi maksma, ütles Michal, et esimene ülesanne RKIK-i uuel juhil Elmar Vaheril peaks olema see raha kohtus kätte saada. "Ja mina tahaksin ka aru saada, millised garantiid täpselt anti selle ettevõtte või emafirma poolt, et need kohustused võetakse ka nende poolt, aga seda saavad ikkagi Elmar Vaher ja RKIK-i uued juhid kirjeldada," sõnas Michal.

Michali sõnul tekitab temas küsimusi ka asjaolu, miks eelmine RKIK-i juht Magnus-Valdemar Saar nii kiirustades lahkus. "Kas seal juba oli teada, et seal on probleemid? Nii et mulle tundub, et see supp on kuum ka päris mitmes plaanis, et me peame selle kindlasti tükkideks võtma," ütles Michal.

Saarega Michalil tema sõnul suhtlust ei ole olnud. "Ma arvan, et nendega peavad suhtlema juba need inimesed, kes asjad selgeks teevad – kas see on riigikontroll, riigiprokuratuur või siis kes iganes kaitseministeeriumis seda selgeks teeb," ütles Michal.