Kallas keeldus infotunnis vastamast küsimustele abikaasale antud laenu kohta

Priit Sibul: Meie ees istuv riigikogu esimees on neil päeval teinud otsuse, et erakonda ja riigikogu ei ole võimalik koos juhtida. Eilseid uudiseid vaadates selgus, et konkurenti teile Reformierakonna juhina ei tule. Vabariigi valitsust juhite te endiselt kindlakäeliselt ja teil on veel lisaks kolmandana ka idasuunaline pereäri, millega te üht- või teistviisi seotud olete. Ja minu küsimus ongi selle kohta. 24. augustil 2023 olete te Delfile öelnud: "Avatuse huvides olgu ka mainitud, et lisaks olen juulis andnud Novaria Consultile veel 20 000 eurot laenu, mis on mõeldud investeerimiseks." Mul on küsimus, et mis investeeringuks see laen mõeldud oli?

Kaja Kallas: Avatus on karistatav. Selles mõttes minu ja minu abikaasa suhted ei puutu nüüd küll kuidagi riigikokku. Riigikogu infotund on parlamentaarse kontrolli meede ja kui seadust vaadata, siis siin saab esitada küsimusi tema valitsemisala või avaliku valdkonna probleemi kohta. Ka peaministril on õigus eraelu puutumatusele ja minu suhted minu abikaasaga ei ole kindlasti riigikogu infotunni teema.

Priit Sibul: Ma arvan, et on oluline see, mis puudutab peaministrit, idasuunalist äri ajal, kui Venemaaga käib täiemahuline sõda. Ja see, mis toimub peaministri ja tema perekonna ümber, on oluline. Mul on täpsustav küsimus selle kohta, et kuivõrd te ise 4. septembril avalikul istungil ütlesite, et see 350 000 euro laenu tagasimaksed toimusid 15. juunil, 20. juulil ja 21. augustil, kui ma õigesti mäletan, et siis samal ajal toimus see täiendav 20 000-eurose laenu andmine, et milleks see siis täpselt mõeldud oli, kui ühel hetkel antakse laenu juurde ja samal ajal toimuvad laenu tagasimaksed?

Kaja Kallas: Ka peaministril on õigus eraelu puutumatusele ja minu suhted minu abikaasaga ei ole riigikogu infotunni teema. Mis põhjusel ma oma abikaasale laenu annan, ei ole riigikogu infotunni teema, ja palun ärge esitage valeväiteid – meil ei ole mitte mingisugust Vene-suunalist pereäri.

Tõnis Mölder: Avaliku elu tegelasena ja ka riigikogu liikmete ja valitsuse liikmetena on teil kohustus täita huvide deklaratsiooni ja esitada seal õigeid andmeid. Teadupärast me teame seda, et huvide deklaratsioonis jäi teil õigeaegselt märkimata oma abikaasa ettevõttele Novaria Consult väljastatud laen suurusjärgus 350 000 eurot. Seda te olete avalikult tunnistanud, et seda viga te olete teinud. Ja te olete lubanud seda viga ka parandada. Aga ma tulen ühe teise ja konkreetsema küsimuse juurde. Nimelt käesoleva aasta juunikuus, 9. juunil on ERR-ile antud intervjuus üks lause: "Meil on investeeringuid erinevates ettevõttetes, osad on kinnised, aga ka avalikud, näiteks oleme Baltcapis osanikud." Ja see puudutab ka teid, et teie peaksite olema justkui Baltcapis osanik. Kui me võtame lahti teie huvide deklaratsiooni, siis sealt me ei leia ühtegi viidet sellele, et te oleksite selles ettevõttes kas osanik või omaksite selle ettevõtte aktsiaid. Minu küsimus on teile see, et kas teil on osalus selles ettevõttes, ja kui, siis läbi millise ettevõtte?

Kaja Kallas: Ma mõistan teie huvi seda teemat üleval hoida, aga mul ei ole osalust selles ettevõttes.