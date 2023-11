Nädalavahetus oli Narva piiripunktis vahejuhtumiteta

Narva piirilõiku hakati traattõketega kindlustama täpselt kaks aastat tagasi, kui põgenike hordid Poolat ja Leedut ründasid. Nüüd tabas rändekriis Soomet ning osaliselt ka Eestit, kui eelmisel nädalal tuli Narva piiripunkti paarkümmend Somaalia ja Süüria põgenikku. Uut lainet pole seni olnud.

Nädalavahetusel saadeti piirilt tagasi ligi 70 inimest, kuid rändekriisiga pole see kuidagi seotud.

"Praegu enamuse piiriületuse katse tõkestusi toovad kaasa kolmanda riigi kodanikud, kes on võib-olla pärit endistest sotsialismimaadest või Nõukogude Liidu liikmesriikidest. Osad inimesed võib-olla käivad lihtsalt siin piiripunktis, et registreerida Vene Föderatsioonist väljumine, et siis tagasi minna," selgitas Narva piiripunkti juht Marek Liiva.

Samas ei välista piirivalve, et rändekriisi puhkedes võib ka Eesti Soome eeskujul Narva piiripunkti sulgeda. Narva elanikud on mures.

"Me ei saa enam sugulastega kohtuda, see on halb. Nii teha ei tohi. Kus on vabadus? Kas ainult paberil? Peab valitsusele küsimusi esitama. Narva ja Jaanilinn on lahutamatud," ütles Narvas elav Maksim.

"See pole õige. Inimesed käivad seal sugulastega suhtlemas ja siia tullakse. Kui piir suletakse, kuidas me sinna pääseme? Mitte kuidagi," ütles Narva elanik Antonina.

Tavaliselt liigub Narvas üle piiri umbes 4000 inimest ööpäevas. Pärast Lõuna-Soome piiripunktide sulgemist võib Narva piiriületus veelgi kasvada.