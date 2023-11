Riigiprokuratuuri uurimine laienes ka Eesti-Rootsi sidekaablile

Riigiprokurör Triinu Olevi sõnul oli nüüd võimalik lähemalt uurida ka Eesti-Rootsi sidekaablit, millelt tuvastati inimtekkelisi kahjustusi.

"Eesti-Rootsi sidekaabli puhul oli teada, et selle läheduses olid merepõhjas inimese tekitatud jäljed ja kaabli läbilaskevõime oli mõnda aega häiritud. Kuna sideoperaator taastas juhtumi järel kaabli läbilaskevõime, siis ei saanud kaabel olla katki. Sidekaabli põhjalikuks uurimiseks, et selgitada välja, kas kaablil on inimese tekitatud kahjustusi või sellele viitavaid jälgi, tuli meil oodata ilma, mis võimaldaks merel uurimistoiminguid teha," ütles Olev.

Nüüdseks on kaitsepolitsei uurijad saanud sidekaablit lähemalt vaadelda ja on kinnitanud, et Eesti-Rootsi sidekaablil on kahjustusi, mille on põhjustanud inimtegevus.

Eesti-Rootsi sidekaablile tekitatud kahjustuste asjaolusid selgitatakse samas kriminaalmenetluses, milles kontrollitakse Eesti-Soome sidekaabli kahjustuse asjaolusid. Uurijad töötavad veel erinevate uurimisversioonidega, mille kinnitamiseks või välistamiseks koguvad nad täiendavaid tõendeid.

Peamise uurimisversiooni kohaselt on Eesti-Soome ja Eesti-Rootsi sidekaablite kahjustuste tekkimine seotud Hongkongi lipu all sõitva laevaga Newnew Polar Bear.

Kriminaalmenetluses kogutud andmetel kuulub laev Hiinasse registreeritud ettevõttele ja kuna laev ei asu Eesti vetes, ei saa kaitsepolitseiamet laevaga ega selle pardal olnud inimestega seotud menetlustoiminguid ise teha, selgitas Olev.

"Seetõttu koostasime Hiinale õigusabitaotluse, et sealsed õiguskaitseasutused teeksid rahvusvahelise koostöö raames Eesti kriminaalmenetluse jaoks eelkõige laeva ning selle meeskonnaga seotud menetlustoiminguid ja aitaksid asjaolude selgitamisele kaasa."

Praegu ei ole teada, milliste riikidega edasise kriminaalmenetluse käigus veel koostööd teha tuleb. Soome vetes kahjustatud Venemaa sidekaabel Eesti kriminaalmenetlusega seotud ei ole ja uurimist ei mõjuta. Gaasitoru kahjustusega seotud kriminaalmenetlust viivad läbi Soome õiguskaitseasutused.