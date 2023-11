Iisraeli-Hamasi lahingud jätkuvad Gaza suurima haigla juures

Iisraeli lahingud Hamasi võitlejatega jätkuvad Gaza sektori suurima Al-Shifa haigla ümber, kus olukord on abiagentuuri Piirideta Arstid teatel katastroofiline.

Gaza sektori Hamasi valitsus ja haigla direktor teatasid reedel, et õhulöögis haiglale hukkus 13 inimest, teateid on võimatu sõltumatult kinnitada.

"Kutsume kõiki rahvusvahelisi ja araabiamaade pooli viivitamatult sekkuma, et lõpetada Gaza haiglate ründamine," ütles Hamasi terviseministeeriumi kõneisik Ahsraf Al-Qudra.

Piirideta Arstid väljendas äärmist muret Al-Shifa haigla patsientide ja töötajate turvalisuse pärast. "Viimase paari tunni jooksul ägenesid rünnakud Al-Shifa haigla vastu järsult," teatas abiagentuur laupäeva hommikul. "Meie töötajad haiglas teatasid, et olukord on katastroofiline."

Iisrael eitab haiglate ründamist, Iisraeli armee süüdistab Hamasi meditsiiniasutuste kasutamises juhtumiskeskustena. Iisraeli sõjaväe sõnul põjustas tulelöögi Al-Shifa haiglale terroristlike organisatsioonide poolt Gaza sektoris valesti tulistatud mürsk.

WHO on äärmiselt häiritud teadetest Iisraeli rünnakute kohta Gaza Al-Shifa haigla lähedal

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on äärmiselt häiritud teadetest Iisraeli rünnakute kohta Gaza linna Al-Shifa haigla lähedal, kirjutas WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus laupäeva varahommikul avalduses.

"Paljud tervishoiutöötajad, kellega me kokku puutusime, on sunnitud ohutuse otsimisel haiglast lahkuma," kirjutas Ghebreyesus sotsiaalmeedias.

Araabia liidrid ja Iraan peavad laupäeval erakorralise tippkohtumise

Araabia liidrid ja Iraani president on laupäeval Saudi Araabia pealinnas tippkohtumisel, mille eesmärk on rõhutada nõudmist lõpetada Iisraeli sõda Gazas enne, kui vägivald jõuab teistesse riikidesse, vahendab Agence France-Presse.

Algselt pidid Araabia Liiga ja Islami Koostöö Organisatsioon kohtuma eraldi, kuid Saudi Araabia välisministeerium teatas laupäeva varakult, et tippkohtumised ühendatakse.

Iraani president Ebrahim Raisi ütles laupäeval Saudi Araabia pealinnas Riyadhis, et Gazas on saabunud aeg tegutseda, mitte sellest pelgalt rääkida.

Iraani presidendi Ebrahim Raisi laupäevane visiit Saudi Araabiasse on Iraani riigipea esimene visiit pärast seda, kui Teheran ja Riyadh lõpetasid märtsis aastaid kestnud vaenulikkuse Hiina vahendatud lepingu alusel.