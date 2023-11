Võrklaev: riik õpetajate palkade tõstmiseks lisaraha ei leia

Võrklaev ütles, et mis puudutab riigi poolt haridustöötajatele palgaraha juurde andmist, mida haridustöötajate liit riikliku lepitaja vahendusel toimuvatel palgaläbirääkimistel nõuab, siis seal on põhiküsimus, kust see raha tuleks.

"Ei ole rahandusminister see, kes seda raha jagab, ja riigi rahandus on täna olukorras, kus ta on – iga täiendav kulu, mis me peale võtame, tuleb laenuraha arvelt. Selle sama raha leidmine tähendaks, et riik peaks laenu võtma ja laenuga püsikulusid katma ja umbes neli protsenti sinna intressikulu peale," ütles rahandusminister.

"Kui nüüd vaadata natukene ajas tagasi, koalitsioonilepingu tegemise aegadesse, siis see eesmärk, et õpetajate keskmine palk võiks olla 120 protsenti keskmisest palgast, see oligi ühine eesmärk, ja tollel hetkel oli see plaan. Haridusminister oli seisukohal, et hariduses on võimalik asju tõhusamalt teha ja lisaraha leida, ja kuna me seda Excelisse ei kirjutanud, siis ta jäigi eesmärgina sinna, et süsteemi seest leida lisaraha ja palkadega aasta-aastalt 120 protsendi poole liikuda," selgitas Võrklaev.

Minister ütles, et loomulikult on ka tema seda meelt, et õpetajad peavad olema hästi tasustatud. "Haridusministril on olnud aega teha seda tööd ja leida neid vahendeid, ma olin üllatunud, et eelarveprotsessis neid ettepanekuid ei tulnud," ütles Võrklaev.

"Minu nägemus, kuidas 2025. aasta eelarvele läheneme – 2024. aasta märtsi lõpus-aprilli alguses tuleb majandusprognoos, – siis saame vaadata riigieelarvestrateegia kokkulepetele, erinevad kokkuhoiud, erinevad maksumõtted, mida peame ette valmistama järgmiseks aastaks – ja vaadata, kus me oleme ja valmistuda sügiseseks eelarveprotsessiks," selgitas ta.

"Kui pole seda tehtud, siis saab [haridusminister] ministeeriumis ette valmistada plaani, mida teha tõhusamalt, mida teismoodi – ja kui palju on võimalik süsteemi seest õpetajatele palgaraha leida. Nagu ma ütlesin, täiendavat raha saada, olekski laenu võtmine, aga püsikulusid laenuga katta ei ole mõistlik," lisas ta.

Reedel haridusministeeriumi, linnade ja valdade liidu, riikliku lepitaja ning haridustöötajate liidu esindajate kohtumisel õpetajate palga osas kokkulepet ei sündinud ja riik reedel veel õpetajatele suuremat palgapakkumist ei teinud. Kokkuleppe sündimine jäi ootele.

Reedesel kohtumisel jõuti tulemuseni, et haridusminister Kristina Kallas küsib esmaspäeval koalitsiooninõukogus volitusi, et sõlmida pikemaajaline kokkulepe haridustöötajate liiduga õpetajate palkades. Riiklik lepitaja ootab tulemused ära ja teeb siis oma ettepaneku, kas ja kuidas palgaläbirääkimisi jätkata.

Haridustöötajate liit taotles 2024. aastaks õpetaja töötasu alammäära tõusuks 11 protsenti, haridus-ja teadusminister esitas valitusele tõusuks kaheksa protsenti, aga riigieelarve läbirääkimistel lepiti kokku kõigest 1,77 protsendi suuruseks alammäära tõusuks, mis tähendab rahaliselt 31 euro suurust brutopalga kasvu.