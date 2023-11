Haridusminister: vaja on õpetajate palgatoetuse ja koolireformi kokkulepet

Valitsus arutab ilmselt neljapäeval, mida teha õpetajate palkadega, aga kohtumise eel on koalitsioonis erimeelsused. Haridusminister Kristina Kallase sõnul on vaja palgatoetuse, koolireformi ning õpetajate töötingimuste ja karjäärimudeli kokkulepet.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets toonitas kolmapäeval "Otse uudistemajast" saates, et valitsusel tuleb kiiresti leida lahendus õpetajate palkade osas ja leida selleks raha.

"Õpetajate palk peab tõusma ja ka päästjate ja politseinike palk peab tõusma. Mis tähendab, et niipea, kui valitsus võtab selle arutlusele, haridus- ja teadusminister on teinud oma ettepaneku, siis sotsiaaldemokraadid ütlevad, et jah, me peame töötüli lahendama, jah, me peame selle palgaraha leidma," rääkis Läänemets.

Peaminister Kaja Kallase (RE) sõnul on eelarve ja eelarvestrateegia koos ning järgmised otsused saab teha siis, kui on selge, kuidas majandusel minema hakkab ehk augustis.

"Kokkulepe peab ikkagi olema kooskõlas riigi eelarvestrateegiaga. Riik ei saa lubada midagi, mille jaoks raha ei ole. Need asjad käivad käsikäes, et me peame olema suutelised neid lubadusi ka täitma," ütles Kallas.

Selleks, et õpetajate palk jõuaks 2027. aastaks 120 protsendini keskmisest palgast on vaja rohkem kui 140 miljonit eurot. Kaja Kallas ütles, et kui on soov tõsta õpetajate palka, siis tuleb raha leida koolivõrgu korrastamise arvelt.

"Raha seal on. Küsimus on selles, milleks me seda kasutame. Haridusminister oli eelarve läbirääkimiste juures iga päev. Ta sai praktiliselt kõik need asjad, mida ta küsis riigieelarvesse ja ta teab väga hästi, mis need seisud on ja teab väga hästi, et me ei saa anda lubadusi, millele meil katteid ei ole," rääkis peaminister.

"Kui me räägime, et meil on hariduskulu kuus protsenti sisemajanduse kogutoodangust, siis haridusministeeriumi enda eelarveread on väga väikesed. Seal on suur osa ikkagi teistes kohtades. Kui me tahaksime rääkida hariduskulude tõstmisest õpetajate palkadeks rohkem kui täna on, siis sellest, et haridusminister oma eelarvereas midagi teeb, see ei lahenda seda probleemi ära," rääkis haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200).

Sotsiaaldemokraatide parlamendifraktsiooni esimees, endine haridusminister Jevgeni Ossinovski tõdes, et olukord on pingeline, kuid koalitsioon ei lagune.

"Kui emotsionaalne osa debatist välja jätta, siis lõpuks on ju selge, et valitsus peab tegema vajalikud otsused selleks, et haridusvaldkond saaks edasi töötada. See on ühine vastutus kõikidel valitsuspartneritel ja ma loodan, et seda vastutust osatakse ka ühiselt kanda," rääkis Ossinovski.

Haridusminister Kristina Kallas esitas valitsusele arutamiseks memorandumi, kus on kolm punkti.

"Meil on vaja palgatoetuse kokkulepet, meil on vaja koolireformi kokkulepet ja meil on vaja õpetajate töötingimuste ja karjäärimudeli kokkulepet. Ma loodan, et me saame homme seda kabinetis arutada," sõnas ta.