Riigikogu majanduskomisjon moodustab konkurentsivõime ekspertkogu

"Meil võiks majanduses minna palju paremini ja lisaks sellele, et majanduse pika ja süsteemse vaatega tegeleb valitsus, tahame sellega tegeleda ka riigikogus. Selleks soovime luua töörühma, mille ülesanne on analüüsida Eesti konkurentsivõime tulevikku, anda uudseid sissevaateid teemasse ning nõustada majanduskomisjoni. Selle esimene ülesanne oleks koostada kevadeks konkurentsivõime raport, mida saame olulise tähtsusega riikliku küsimusena riigikogus käsitleda," ütles majanduskomisjoni esimees Priit Lomp (SDE) pressiteate vahendusel.

Tema väitel on Eesti üks vähestest Euroopa Liidu riikidest, millel ei ole püsivat tootlikkust analüüsivat nõukoda.

Majanduskomisjoni aseesimees Lauri Laats toonitas, et kuus kvartalit järjest kestnud majanduslanguse tingimustes, kus tulevikuväljavaated on kõike muud kui roosilised, peavad kõik riigiasutused ja katusorganisatsioonid otsima lahendusi, kuidas kriisi võimalikult kiiresti ületada. "Ekspertkogu on üks võimalus saada vahetut tagasisidet igapäevaselt ettevõtluse ja rahandusega kokkupuutuvatelt inimestelt. Kindlasti aitab laiapõhjaline arutelu kaasa kvaliteetsemale seadusloomele. Statistika näitab, et tänase valitsuse otsuste tulemusel on Eesti ettevõtete konkurentsivõime maailmaturul langenud ja koalitsioonil puudub plaan olukorda parandada," nentis Laats (KE).

Majanduskomisjon otsustas esmaspäeval, et teeb võimalikele ekspertkogu liikmetele ettepaneku kogu töös osaleda. Plaanis on paluda liikmeks institutsioonid, mis nende teemade analüüsi ja uuringutega tegelevad – Arenguseire Keskus, Eesti Pank, Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool. Samuti soovitakse võimalikult palju kaasata eksperte ja sidusrühmasid nagu teised ülikoolid ja uurimisasutused, tööandjate ja töövõtjate esindajad ning riigiasutused. Ekspertkogu loomist korraldavad riigikogu majanduskomisjon ja Arenguseire Keskus.

Töörühma esimene kohtumine võiks esialgsete plaanide järgi aset leida juba detsembris. Loodava majanduskomisjoni nõustava töörühma töö esimene etapp tipneks raportiga, mis käsitleks Eesti majanduse tulevikuväljavaateid, võimalusi ja takistusi ning perspektiivikaid majanduspoliitilisi soovitusi. Aruannet võiks olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutada riigikogus 2024. aasta mais.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis kujuneb ekspertkogu püsivaks institutsiooniks, vahendas riigikogu pressiteenistus.

Majanduskomisjoni istungil osalesid Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ning rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja Martti Randveer, samuti Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov ja uuringute juht Uku Varblane.