Konkurentsivõime ekspertkogu esitab riigikogule valmimisjärgus raporti

Eelmisel aastal kokku kutsutud konkurentsivõime ekspertkogu esitleb 16. mail riigikogule majanduspoliitilisi soovitusi käsitlevat raportit. Kuigi raportit esitletakse riigikogus neljapäeval, pole raport veel lõplikult valmis.

Majanduskomisjoni esimees Priit Lomp (SDE) rääkis esmaspäeval ERR-ile, et raport hõlmab tööjõu kvalifikatsiooni küsimusi, digitaliseerituse ja automatiseerimise, bürokraatia vähendamise kui ka ettevõtete rahastamise ning rohepöörde teemasid. "Igal teemal on siis hulk materjali. Need on siis suuremad vaalad," sõnas Lomp.

Ekspertkogu liige Uku Varblane ütles reedel ERR-ile, et raporti maht on umbes 120 lehekülge, kuid seda peab enne avalikustamist veel pisut toimetama ja tihendama. Ta märkis, et konkurentsivõime ekspertkogu soovitused tuginevad seekord tavapärasest rohkem teadustöödel.

Ekspertkogu annab oma tööst ülevaate neljapäeval riigikogus toimuva olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas tõsta tootlikkust Eesti majanduses?" arutelul. Sellel peavad ettekande majanduskomisjoni esimees Priit Lomp, Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ja Eesti ettevõtte Defsecintel juhatuse esimees Jaanus Tamm.

Riigikogu majanduskomisjon tegi otsuse moodustada eelarvenõukoguga analoogne tootlikkuse ja majandusarengu alast ekspertiisi koondava konkurentsivõime ekspertkogu 2023. aasta novembris.

Ekspertkogu pidas oma esimese koosoleku detsembri lõpus.

Ekspertkogu kokku kutsumisel teatas riigikogu pressiteenistus, et selle töösse on kavas kaasata võimalikult palju eksperte ja sidusrühmasid nagu teised ülikoolid ja uurimisasutused, tööandjate ja töövõtjate esindajad ning riigiasutused.

Ekspertkogu töö esimese etapi tulemusena lubati avaldada kevadel raport, mis käsitleb Eesti majanduse tulevikuväljavaateid, võimalusi ja takistusi ning annab perspektiivikaid majanduspoliitilisi soovitusi ja seda arutataks mais riigikogu täiskogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena.