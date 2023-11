Iisraeli koomikud pilkasid BBC kallutatust Gaza konflikti kajastamisel

Iisraeli meelelahutussaade "Imeline riik" näitas sketši, mis sisaldas BBC ajakirjaniku intervjuud Hamasi juhi Yahya Sinwariga, vahendas The Times.

Sketšis julgustab BBC ajakirjanik Sinwarit kaebama unepuuduse üle, kuna Sinwari kodus elab Iisraelist röövitud väike laps. See laps aga nutab pidevalt. Sinwar räägib veel, et Hamasil on vaja sõlmida relvarahu.

"Oleme väsinud. Vajame puhkust. Ärge unustage, et alustasime päev varem kui iisraellased. Vajame relvastumiseks veidi aega, enne kui jätkame nende tapmist ja nad ei lase meil seda teha," räägib Sinwar.

Hamas leader Yahya Sinwar׳s exclusive interview on BBC pic.twitter.com/KALi1gNWlH — ארץ נהדרת (@Eretz_Nehederet) November 14, 2023

Saade näitas veel satiirilist uudistesaadet, mille tegevus toimus teise maailmasõja ajal. Saates kutsuti üles sõlmima relvarahu ning seal on näha ka legendaarset Briti peaministrit Winston Churchilli. BBC saatejuht kurdab siis, et Churchill ei taha sõlmida relvarahu ning Briti väed panevad toime genotsiidi natside vastu.

Saate "Imeline riik" produtsent Muli Segev ütles, et iisraellased on pettunud, et BBC tegevus on kallutatud.

"Usume, et huumor on parim ravim hirmu ja ärevuse vastu. See on vana juudi saladus, surmale tuleb naerda näkku. Kuid seekord on seda teha raskem kui kunagi varem," rääkis Segev.

BBC on langenud kriitika alla, eelmisel nädalal lükkas meediaorganisatsioon antisemitismiga seotud kaebused tagasi.

Kolmapäeval palus BBC vabandust, kuna oli varem teatanud, et Iisraeli väed võtsid Gaza haigla reidi ajal sihikule meditsiinitöötajad ja araabia keele kõnelejad.