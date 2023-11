Liit: PPA küsib relvaloa taotlejailt põhjendamatuid selgitusi

Relvaomanike liit saatis kolmapäeval siseminister Lauri Läänemetsale pöördumise, kus kritiseerib politsei- ja piirivalveameti (PPA) tegevust relvalubade väljastamisel ja pikendamisel.

"Relvandusringkondades, erialagruppides ja kogukondades on juba ammu teemaks see, et PPA on hakanud jõuliselt ja paljudel juhtudel kahjuks ka selgelt õigusvastaselt takistama nii uute relvasoetamislubade väljastamist kui

ka piirama olemasolevate relvalubade pikendamist," teatas liit kirjas, millele olid alla kirjutanud relvaomanike liidu juhatuse liikmed Hillar Põldmaa, Daimar Liiv, Marie Fischer ja Vootele Voit.

Nad märkisid, et juba üle aasta nõutakse iga soetamisloa taotlejalt esimese asjana detailset põhjendust, milleks inimene soovib uut relva soetada, kuid PPA ametnikud ei aktsepteeri enamikku argumenteeritud ja mõistlikke põhjendusi, mida relvataotlejad esitavad, ning keelduvad selletõttu soetamislubasid väljastamast või üldse taotlusi menetlusse võtmast.

Oma väidete tõestamiseks tõi liit hulga näiteid ligi poolesajast relvataotlejate kaebusest, mis liiduni on viimase aasta jooksul jõudnud. Keeldumiste muster on liidu hinnangul üldjoontes sarnane.

Näiteks on politseiametnikud uurinud relvaloa taotlejalt, miks ei piisa tema olemasolevast loast turvalisuse tagamiseks, samuti on taotlejale öeldud, et Eesti kriminogeenset olukorda silmas pidades on eluliselt väheusutav, et enese ja vara kaitseks oleks vaja mitut relva.

"See, et soovite relva enese ja vara kaitseks, on nähtav taotlusest, kuid palun

põhjendada oma soovi kaitsta ennast relvaga," tõi liit näite ametniku küsimusest.

"Müüge oma olemasolev relv maha, siis väljastame teile uue soetamisloa," kõlas teisele taotlejale antud soovitus.

Samuti on PPA relvaloa soovijalt küsinud, mil viisil ta füüsiliselt oma vara kaitseb ning kui tihti ja kus relva kannab, aga ka seda, miks laskeskpordiga tegelejal on täpsemalt uut relva tarvis, kui aktiivne sportlane ta on ja millistel võistlustel on ta osalenud.

"Palun teil selgitada relva vajadust jahipidamise vaates. Kui tihti te jahil käite?

Millisesse jahiseltsi kuulute? Millistest jahtidest võtate osa? Milliseid ulukeid te

kütite," küsis politsei liidu sõnul ühel taotlejalt.

Relvasoetamiseks luba taotlenult, kes põhjendas seda vana relva kulumisega ja märkis, et see tõrgub ega ole enam jahil ega spordivõistlusel usaldusväärne, kuid sobib veel tiirus harjutamiseks, küsis PPA, et kui vana relv on ebausaldusväärne, miks ta seda politseile hävitamiseks üle ei anna.

Ka tõi relvaomanike liit näite, kus taotleja soovis osta väiksema kaliibriga relva, et odava laskemoonaga harjutamas käia, kuid sai politseiametnikult vastuse, et laskemoona hind ei ole põhjus teist relva soetada. Hiljem telefonitsi küsis politseinik taotlejalt, milleks talle relv, kui ta ei jaksa sellele isegi laskemoona osta.

Üks relvaomanik sai relvaloa pikendamise taotlusele keelduva vastuse, sest oli jaganud oma sotsiaalmeediakontol välismaist videot, kus tulistati muusika rütmis vintpüssidega märke. PPA nõudis video eemaldamist, märkis liit.

Üks relvaloa taotleja põhjendas seda vajadusega tagada turvalisust seoses Venemaalt lähtuva võimaliku sõjaohuga. PPA vastas, et ei väljsta relvalube olukordadeks, mis võivad taotleja arvates tulevikus juhtuda, näiteks sõda, ning lisas, et kui inimene tahab panustada riigikaitsesse, võib ta astuda Kaitseliitu.

"Viimane põhjendus on relvaomanike liidu arvates eriliselt küüniline, sest absoluutselt kõik hädakaitsejuhtumid ja olukorrad on ju tulevikus aset leidvad. Kui reaalne hädakaitseolukord või sõda käes, siis on hilja minna relva soetama," tõdes relvaomanike liit.

Samuti on PPA liidu sõnul kasutanud taktikat, kus lubadegrupi menetleja selgitab taotlejale telefonitsi, et järgmist soetusluba ei väljastata niikuinii ja teeb ettepaneku, et inimene võtaks oma taotluse ise tagasi, lubades sellisel juhul ka soetamisloa riigilõivu tagastamist.

Probleeme ei ole olnud mitte ainult uute soetamislubade saamisega, vaid ka olemasolevate relvalubade pikendamisega.

"Relvaomanike Liit on saanud signaale, et PPA on küsinud ka relvaloa pikendamisel iga turvalisuse tagamise otstarbega relva kohta uut detailset põhjendust, millist ohtu relvaomanik endale tunnetab ning milline vara vajab tulirelvaga kaitsmist," märkis liit.

Nende hinnangul on praeguses relvaseaduses puudujääk, nimelt on füüsilisele isikule lubatud relv turvalisuse tagamiseks, jahipidamiseks, spordialaga tegelemiseks, kutsealal tegutsemiseks või ajaloolise sündmuse etendamiuseks või kollektsioneerimiseks. Nimekirjast on aga puudu sagedane põhjus, miks inimene endale soovib relva osta - nimelt relvahuvi ja laskeharrastus.

"Jah, meil on küll ühe võimaliku otstarbena laskesport, aga see nõuab taotlejalt pädeva spordiklubi liikmelisust, akiivset tegutsemist laskesportlasena ning regulaarset võistlemist ja/või kvalifikatsiooninormide täitmist," märgib liit.

"Paljud inimesed aga sooviksid tegeleda laskmisega harrastaja, mitte tippsportlase tasemel ning sellega piirduda. Seega ainus võimalik otstarve, mille alusel endale harrastusrelvi taotleda, oligi senini "enese ja vara kaitse". Paraku on seda tänasel päeval hakatud võtma sõna-sõnalt ning PPA keeldub uute relvasoetamislubade väljastamisest ettekäändel, et "turvalisuse tagamiseks" ei ole inimesele rohkem kui ühte relva vaja," lisab liit.

ERR kirjutas eelmisel nädalal, et turule on tekkinud ohtralt kasutatud relvi ning napib ka uute relvade ostjaid, sest mittekodanikud ei tohi enam relva omada ja ka relvaloa uuendamise nõuded on karmistunud. Politsei ütles toona, et PPA kohustus on tagada, et relvaomanikuks on võimalik saada vaid neil, kes on seaduskuulekad ja kohusetundlikud.