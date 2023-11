Viirusteaeg on hoo sisse saanud

Perearstikeskuses annab viirustehooaja algusest märku telefon, mis pärast pikka nädalavahetust esmaspäevahommikuti punaseks läheb. Nädal-nädalalt on esmaspäevaste kõnede hulk sagenenud, sel nädalal iseäranis.

"Meil on neli nimistut ja meil oli kolm õde telefonile vastamas ja kõikidel käis järjest üks tamp ja andmine ja selles mõttes oli selgelt näha, et on hüppeliselt kasvanud nakatunute hulk," rääkis Tabasalu perearstikeskuse perearst Piret Rospu.

"Praegu me näeme kõige rohkem, et koroona läheb üles. Aga on mõned gripid. Ja on tõenäoliselt muid viiruseid ka ringluses," lisas ta.

Kui paar aastat tagasi andis algav koroona endast märku enamasti köhaga, siis sel hooajal on haigestunute peamised kaebused hoopis meeletu väsimus ja kõrge palavik ning köha ei pruugigi tekkida. Seetõttu ei pruugi haigestunu endal koroonat kahtlustadagi. Seetõttu peab Rospu oluliseks, et eakad koju kiirteste varuks. Ülejäänutel piisab haigusnähtudega lihtsalt kodus püsida.

"Neid patsiente, kes on haiglaravist ja surmast ohustatud, me tahaksime võimalikult ruttu kätte saada, et ravi alustada, et neid pahasid asju vältida," ütles Rospu.

"Sügisene viirushooaeg on tõepoolest alanud ja hoogu kogumas. Praegu meil on levimas Covid. /.../ Üldine ülemiste hingamisteede juhtumite arv on igal nädalal 3500 kuni 3800 olnud," rääkis terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juht Kärt Sõber.

Hüppeliselt on kasvanud ka koroonaviirusega haiglasse jõudnute arv. Viimase nädala jooksul hospitaliseeriti 230 Covidi patsienti.

"Keskmine haiglapatsiendi vanus on 70+. Ta võib olla natuke noorem ja võib olla ka 99. /.../ Hetkel on tegemist omikroni tüve lapselapselapselaste ja nii edasi tüvega. Ei ole meil tekkinud uut tüve, mis põhjustaks uut haigestumust," selgitas Lääne-Tallinna keskhaigla infektsioonikontrolli osakonna ülemarst-juhataja Pille Märtin.

"Patsiendid, kes meile tulevad ja juba on näiteks haprama fooniga, põevad Covidit tegelikult ikka raskelt," tõdes ta.

Need patsiendid on jätnud end sel hooajal ka vaktsineerimata.

"Covidi puhul on huvi nüüd olnud madalam. Aga praegune tugev soovitus on kindlasti üle 60-aastastel minna vaktsineerima," ütles Sõber.

Gripihooaeg algab alles detsembris, see haiglaid veel ei koorma. Ent vaktsineerimine gripi vastu on olnud tänavu aktiivsem kui mullu.

"Gripivaktsineerimise aktiivsus on olnud päris suur. Tundub, et huvi on ja inimesed siiski vaktsineerimas käivad. /.../ Gripi vastu hõlmatus üldelanikkonnas on praegu umbes üheksa protsendi ringis ja riskirühmadel ehk siis üle 60-aastastel on see 20-21 protsendi ringis," rääkis Sõber.