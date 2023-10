Sügisesel viirushooajal levivad nii gripp kui ka koroona

Sügisene viiruste hooaeg on alanud ja jälle levib ka koroona. Terviseameti andmeil on praegu rohkem koroonaga nakatumist Ida-Virumaal ja vähem Lõuna-Eestis.

Terviseameti gripikeskuse spetsialist Julia Geller ütles, et kuigi olukord on praegu veel rahulik siis on märgata suuremat haigestumist ägedate viirusnakkustega ning haigeks jäävad põhiliselt lapsed.

Grippi on diagnoositud Tallinnas ja Ida-Virumaal, kuid tegu on üksikute juhtumistega. Koroonasse haigestumine on viimastel nädalatel samuti veidi kasvanud.

"Survet tervishoiusüsteemile ei ole ja karta seda ka ei ole. Uued tüved tulevad, aga haigestumine ei ole niivõrd suur nagu eelmistel aastatel või isegi kuid tagasi nagu aasta alguses. Üldiselt on üsna rahulik olukord," ütles terviseameti gripikeskuse spetsialist Julia Geller.

Viroloog Irja Lutsar ütles, et Eestisse on jõudnud mitmed uued koroonaviiruse tüved, kuid raskemat haigust need vähemalt esialgsetel andmetel ei põhjusta. Koroonaviiruse uus alamvariant nimega Eris on muutunud domineerivaks tüveks näiteks Hiinas, Lõuna-Koreas, Jaapanis ja Kanadas.

"Eris on ammu Eestisse jõudnud. Nüüd uuem tüvi on siis see Pirola või mis tuleb tähtedest PRO. Neid uusi tüvesid kindlasti tuleb Koroonaviirused on niisugused, mis pidevalt muteeruvad," rääkis Lutsar.

Geller ütleb, et koroonateste võiksid ennekõike teha just riskirühma kuuluvad inimesed.

"See ei ole nõutav, kuigi kuna tulevad uued vaktsineerimisnõuanded, siis me soovitame ikka võimalusel testida eriti riskirühma inimestel selleks, et edaspidiseks võiks paremini planeerida enda vaktsineerimist Covidi vastu," rääkis Geller.

Lutsari sõnul võiks testida siis, kui inimesel on sümptomid. "Testi võib teha, aga kui inimesel ei ole ühtegi sümptomit, siis täiesti terveid inimesi minu meelest ei ole vajalik testida. Ja samas ka neil täiesti tervetel inimestel ei ole vaja ei koju jääda ega isoleerida. Kõik need reeglid enam ei kehti. Samas kui inimene on haige, kui tal on sümptomid ja tal on koroonaviirus, siis see kodus olemine peaks piirduma sellega, kui pikalt need sümptomid kestavad, mitte lugema päevi kokku," rääkis ta.