Palestiina-meelsed aktivistid avaldasid Tiktokis toetust bin Ladenile

Ajaleht The Guardian pidi oma veebilehelt kustutama terrorist Osama bin Ladeni antisemiitliku kirjutise, kuna seda hakkasid sotsiaalmeedias kiitma Palestiina-meelsed aktivistid. Oma kirjas väitis terrorist, et Palestiina rõhumise eest tuleb kätte maksta.

Bin Ladeni kirjutis hakkas levima Hiina rakenduses Tiktok. USA poliitikud muretsesid juba varem, et Tiktok ohustab riigi julgeolekut.

Bin Ladeni kiri avaldati 2002. aastal. Seal õigustab bin Laden oma terroristlikku tegevust, sõimab USA-d ja Iisraeli. Ta väidab, et Palestiina rõhumise eest tuleb kätte maksta. Terrorist väidab veel, et juudid kontrollivad USA poliitikat ning majandust.

Seda kirja hakkasid siis Tiktokis jagama Palestiina-meelsed aktivistid. 7. oktoobril alustas terroriorganisatsioon Hamas rünnakut Iisraeli vastu. Need sündmused vallandasid läänes antisemitismi laine.

Mõned aktivistid leiavad tänapäeval, et arengumaade probleemides on süüdi lääne rõhumine ja kolonialism. Seetõttu kiidavad mõned aktivistid juba ka bin Ladeni tegevust, kuna leiavad, et terrorist võitles lääne imperialismi vastu.

Sellised aktivistid kiitsid bin Ladenit ja leidsid, et maailm vajab muutust, vahendas The Telegraph.

"Lihtsalt lugege seda, mu silmad on avatud," kirjutas üks Tiktoki kasutaja

"Meile on terve elu valetatud. Mäletan, kuidas inimesed rõõmustasid, kui Osama tapeti," kirjutas veel üks Tiktoki kasutaja.

The Guardiani pressiesindaja teatas, et leht pidi terroristi kirjutise kustutama, kuna seda jagati ilma kontekstita.

2001. aastal korraldas bin Ladeni juhitud terrorivõrgustik Al-Qaeda USA vastu rünnaku. Rünnakutes WTC kaksiktornile New Yorgis ja Pentagoni hoonele hukkus ligi 3000 inimest.