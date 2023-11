Tartu kunstihoones avati kolm uut näitust

Kunstihoone suures saalis on Alice Kase ja Neeme Külma näitus "Midagi on õigemat selles". Näituse kuraator Tamara Luuk ütles, et näituseruumi on kokku pandud kaks maailma.

"Tegelikult igaüks räägib oma lugu, lakkamatult suuri keerulisi lugusid. Igal esemel on oma pikk minevikupärand, mida endaga kaasas kannab," lausus ta.

Kunstnik Neeme Külm ütles, et tegemist on isiklike ja intiimsete teostega. Sellegipoolest ei ole need tema sõnul näituse vaatajale raskesti mõistetavad.

"Meil on kõigil erinev lastetuba, harjumused ja kogemused. Igaüks, kes siia tuleb, ma loodan, et leiab midagi enda jaoks," lausus ta.

Kunstihoone väikses saalis on 25 noore fotokunstniku ühisnäitus "Mis värvi on täna taevas sadama kohal?". Kuraator Kaisa Eiche sõnul jutustab näitus, kuidas noored mõtestavad kaasaegset meediaruumi.

"Mind huvitab, kuidas need inimesed seda tunnetavad ja mõtestavad, kuidas see mõjub meie vaimsele tervisele ja võib-olla ka loodusele laiemalt, sest fotograafia iseenesest on üsna mürgine või keskkonnakahjulik nähtus mõnes mõttes," rääkis Eiche.

Monumentaalgaleriis saab aga näha Keiu Maasiku isikunäitust "Muutuste heinamaad, koht nimega kodu". Näitusel kohtuvad päris maailm ja virtuaalreaalsus.

"Ma olen viimased paar aastat hästi palju arvutimänge mänginud. Eelmisel aastal ma juhtusin Hiiumaal nägema poolmetsikut hobusekarja läbi vee kappamas. Siin ongi näha mõned arvutimängu hobused ja need Hiiumaa hobused. See näitus on hirmust selle ees, et kui inimelu virtuaalsusesse kolib. Et mis me siis kaotame," lausus Maasik.

Näitused on avatud Tartu kunstihoones 17. detsembrini.