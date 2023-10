Pildid: USA saatkonnahoone võib tulla pea sama kõrge kui superministeerium

USA saatkond ehitab uue hoonekompleksi Tallinna kesklinna ministeeriumide ühishoone taha Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänava vahele. Hoone maksimumkõrgus võib olla 45 meetrit ja detailplaneeringu illustratsioonidest võib aru saada, et sel juhul tuleb saatkonna peahoone sama kõrge nagu superministeeriumi hoone.

USA saatkonnast öeldi ERR-ile, et peahoone kõrgus jääb lubatud mahtu, kuid praegu pole veel valminud hoone arhitektuurset lahendust, mida hakatakse koostama peale detailplaneeringu heakskiitmist Tallinna poolt. Arhitektuurse lahenduse koostamist hakkab juhtima saatkonna poolt valitud Mark Cavagnero Architects.

Hoonekompleksi ehitus peaks algama 2027. aastal ning lõppema 2030. aastal. Juba järgmisel aastal peaks valmima kommunikatsioonide ümberpaigutamise projekt, mille koostab Riigi Kinnisvara AS, ütles USA saatkonna pressiatašee Mike Snyder.

Läbipääs kahe tänava vahel jääb ära

Enne detailplaneeringu koostamist tuli saatkonnale ettepanekuid kohalikelt elanikelt ja Tallinnalt. Linna jaoks oli oluline, et saatkond näeks detailplaneeringus ette läbipääsu saatkonna ja superministeeriumi vahelt ehk Virmalise tänava pikenduse, kust pääseks Tuvi parki. Seda soovis ka Uue Maailma selts. Detailplaneeringus aga sellega siiski ei arvestata.

"Krundi väiksuse tõttu (Ameerika Ühendriikide saatkonnad on tavaliselt suurematel kruntidel) ei ole võimalik (sellesse kohta) avalikku ruumi kavandada. Läbirääkimistel ministeeriumide ühishoone valdajaga ei leitud võimalust sellise kergliiklejate läbimurde võimaldamiseks ministeeriumide ühishoone krundil," märgitakse detailplaneeringus.

See tuleb halva üllatusena nii linnale kui ka kohalikele elanikele. Kohalik Uue Maailma elanike selts oli pahane juba siis, kui Tallinn rohealaks mõeldud krundi välisministeeriumile müüs ning neilt tuli enne detailplaneeringu koostamist ettepanekuid nii linnale kui saatkonnale. Uue Maailma selts esitas detailplaneeringu koostamise eel omad vastuväited ning muu hulgas öeldi , et selts ei toeta detailplaneeringut enne, kui on saavutatud selged kokkulepped, kuidas kaotatud roheala kompenseeritakse asumi elanikele.

Tallinn lubas, et omalt poolt tehakse kõik, et piirkonnas roheala kadumine kompenseerida. Lihtsam pääs Tuvi parki oli osa sellest. "Kuna rohealana mõeldud ala hoonestatakse, siis tingimus on olnud, et see ei muudaks kohalike elanike liikumisteid liiga keeruliseks. Tuvi park asub Uuele Maailmale ligidal, kuid on halvasti ligipääsetav ja kui oleks Virmalise tänavat võimalik pikendada Väike-Ameerikast Suur-Ameerikani, siis see oluliselt parandaks ligipääsu," ütles abilinnapea Madle Lippus aprillis ERR-ile.

Küll oli saatkond nõus jätma Toom-Kuninga tänava poolsesse osasse kolme meetri laiuse haljasriba, et jätta Toom-Kuninga tänava äärsete hoonete ja saatkonna vahele puhvertsoon. Nõus oldi ka sellega, et seal, kus võimalik, poleks saatkonna alal ees müüri, vaid aed, kust ka läbi näeb.

Snyder ütles, et saabunud ettepanekuid hinnatakse koos Tallinna linnaplaneerimise ametiga. "Kui me teeme otsuseid, siis me arvestame kogukonna huvidega, samamoodi nagu arvestame hoones töötavate ameeriklaste ja eestlaste turvalisusega," lausus ta.

Tulevase kompleksi välimuse kohta märgitakse detailplaneeringus, et kavandatava hoonekompleksiga muutub tänavapilt ühtlasemaks ja linlikumaks. "Saatkonna hooned projekteerib kõrgetasemeline arhitektuuribüroo ning ehitamisel kasutatakse kõrge kvaliteediga materjale, mis tõstavad linnaruumi üldist kvaliteeti," seisab planeeringus.

Uue USA saatkonna projekti juhib USA välisministeeriumi välismaal paiknevate hoonete haldamise büroo (OBO) koos Eesti konsultandiga Esplan OÜ.

Krundi ostis USA saatkond Eesti riigilt välja tänavu juunis. Mis hinna eest USA krundi ostis, suursaatkond ei täpsustanud. 2020. aastal hinnati krundi väärtuseks kuus miljonit eurot.

Tallinna linnavolikogu võõrandas 2020. aasta suvel riigile Suur-Ameerika 3/Väike-Ameerika 4 asuva kinnistu. Eesti ja USA sõlmisid toona diplomaatilise ostu-müügi lepingu. Krundi suurus on 14 881 ruutmeetrit.