Probleemid Soome tuumajaamas ja tuulevaikus tõstavad elektrihinda

Elektritootmine Eurajoki jõe suudmes Rauma linna lähedal asuvas Olkiluoto kolmandas reaktoris katkes pühapäeva õhtul turbiinijaamas tuvastatud rikke tõttu.

TVO teatas hiljem esmaspäeval, et kolmandas reaktoris taastub elektritootmine teisipäeval. Täisvõimusel hakkab kolmas reaktor taas tööle ööl vastu neljapäeva.

TVO teatas, et kolmandas reaktoris tuli elektritootmine pühapäeva õhtul turbiinijaama rikke tõttu katkestada. Ettevõte teatas, et tegemist oli tehnilise rikkega. Jaam lülitus pühapäeval automaatselt välja, kui süsteem oli tuvastanud vea, vahendas Yle.

Regulaarne elektritootmine Olkiluoto kolmandas reaktoris algas aprillis. Olkiluoto kolm reaktorit toodavad umbes 30 protsenti Soome elektrist. TVO andmetel katab kolmas Olkiluoto elektritootmine umbes 14 protsenti Soome elektrivajadusest ning selle võimsus on 1600 megavatti. Aastaga toodetud elektrist piisab näiteks 5,2 miljoni kortermaja kütmiseks või 3,6 miljoni elektriauto laadimiseks.

Olkiluoto kolmanda reaaktori probleemid leidsid aset ilmastiku poolest halval ajal. Teisipäevaks ennustatakse Soomes üsna külma ilma. Samas toodavad Soome tuulikud nii esmaspäeval kui ka teisipäeval võrguettevõtte Fingridi tuuleenergia prognoosi kohaselt vähe elektrit. Näiteks esmaspäeval kell 9 tootsid tuulikud elektrit võimsusega veidi üle 80 megavati.

Tegemist on väga madala tootmisega, sest tuuleenergia prognoosis kasutatav koguvõimsus on 6445 megavatti. Esmaspäeva õhtul suureneb toodang ja teisipäeva hommikul tõuseb tootmisvõimsus prognooside kohaselt maksimaalselt üle 780 megavati. Pärast teisipäeva keskpäeva langeb tootmisvõimsus uuesti alla 300 megavati taseme.

Elektribörsi Nordpool andmetel hakkab Olkiluoto kolmas reaktor tootma elektrit neljapäeval, 22. novembril. Aho ütleb, et see on kõigest prognoos.

"Ajakava selgub täpsemalt siis, kui põhjus on kindlalt välja selgitatud. Kui rääkida nii suurest rajatisest, kulub põhjuse väljaselgitamiseks aega," ütles Aho.

Nordpooli elektribörsi andmetel on kõrgeim elektrihind nii Soomes kui Eestis esmaspäeval 160,01 eurot megavatt-tunni kohta. Keskmine päeva hind on Soomes 116,09 eurot ja Eestis 116,28 eurot megavatt-tunni kohta.

Eelmisel esmaspäeval oli elektri keskmine päevane börsihind Soomes 69,55 eurot megavatt-tunni kohta ja Eestis 106,71 eurot megavatt-tunni kohta.

Hind on toodud ilma käibemaksu, elektriaktsiisi ja teiste kaasnevate tasudeta.