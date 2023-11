Sel talvel peaksid elektriarved tulema mullusest kaks korda väiksemad

Soome Olkiluoto tuumajaama rikke, Leedu jaama hooldustööde ja taastuvenergia vähesuse tõttu maksis elektri börsihind teisipäeval ühes tunnis 777 eurot megavatt-tunnist.

"Tavaline on, et kui ei ole tuult, siis toetavad tegelikult tuumaelektrijaamad või siis gaasijaamad. Kolm asja korraga, see ei ole tavapärane. /.../ Kui mingisuguseid üllatusi ei juhtu, nagu täna, siis keskmise talve juures prognoosime hinnaks 110-120 eurot megavatt-tunni eest. /.../ Ta on kaks korda madalam kui eelmisel aastal oli," rääkis Eesti Energia energiatoodete juht Armen Kasparov.

Energeetikaeksperdi, Baltic Energy Partnersi juhi Marko Alliksoni sõnul on meie piirkonna elektrisüsteem varustuskindluse mõttes algavaks talveks võrreldes eelmise aastaga paremini valmis. Näiteks on fossiilsete kütuste hinnad madalad ja vett on hüdrojaamade jaoks palju rohkem.

"Nii et eeldusi on selleks, et hinnad oleksid madalamad kui eelmisel aastal. Ja loomulikult, mille vastu me kaitstud ei ole, on ootamatused. /.../ Aga kui kõik läheb tavapäraselt, siis pigem on hinnad alla 100 euro megavatt-tunni kohta, kui taastuvaid on piisavalt, tuult on palju. Ja üle 100 euro megavatt-tunni kohta siis, kui on vaja kasutada fossiilseid elektritoomisviise," selgitas Allikson.

Samamoodi on Euroopas kogutud hoolsalt ka maagaasivarusid, ütles Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov.

"Kui me vaatatame tõesti neid tippusid ja möödunud talve hindasid, siis sellel aastal me ootame, et see hind on kuskil kolm kuni kolm ja pool korda odavam. Nii et on märgatavalt soodsam. Ja hetkel, kui me vaatame Hollandi gaasibörsi hindasid, siis siit eeloleval talvel see hind on seal kuskil 46-47 euro megavati eest tasemel," rääkis Kotov.

Ometi tõuseb Eesti Gaasi hind koduklientidele detsembrist 75 sendini kuupmeetri eest ehk 27 protsenti.

"Kui me hetkel vaatme jaanuarikuud, siis, jah, hinnad on liikunud uuesti alla tagasi ja see põhimõtteliselt tähendab ka seda, et eeldatavasti novembri lõpus anname siis teada, et jaanuarikuus meie paindliku hinna pakett langeb," ütles Kotov.

Konkurenstamet jälgib energiaturge, et enam ei tekiks olukorda, kus eelmisel aastal kerkis elektri hind üheks tunniks üle 4000 euro megavatt-tunnist.

"Ma arvan, et kõik täna on õppinud sellest olukorrast ja me näeme, et turuosalised käituvad natuke teismoodi, teevad ka paindliku hinnaga pakkumisi. See tähendab, et see kõver on läinud meil paindlikumaks, hinnatippe ei tohiks juhtuda. Samamoodi ka elektribörs on teinud mõningad korrektuurid enda toimimises, et sellised asju ära hoida," rääkis konkurentsiameti energiaturgude osakonna juht Marilin Tilkson.