Elmo Rent esitas kohtule saneerimisavalduse

Ettevõtte teatel hõlmab saneerimine üksnes Elmo Renti ja grupi teisi ettevõtteid - Elmo Rent Autojagamine, Elmo Remote ja Elmo Rent Eesti - see ei puuduta. Tütarettevõtetesse on eraldatud lühirendi ja kaugjuhtimistehnoloogia ärisuunad, kuhu ettevõte ka praegu aktiivselt investeeringuid kaasab.

Juba tänavu oktoobris lisas Nasdaq Tallinna börs Elmo Rendi aktsiatele vaatlusmärke, kuna ettevõte ei avalikustanud tähtajaks oma kuue kuu aruannet. Lisaks sai ettevõte inkassofirmalt nädala võlgniku tiitli.

Rendi ärisuunas, mis on osaliselt emaettevõtte all, on Elmo Rendi teatel raha kaasamine raskemaks muutunud ja tänavu lükkus ka tarbimise kõrghooaeg ettevõtte plaanituga võrreldes edasi. Tulu pole seetõttu firma jaoks planeeritud mahus kasvanud ja kahjumlikkus on autopargi kulude, opereerimise ja IT-süsteemi arendamise tõttu kasvanud.

Elmo Rent on asunud otsima partnerit või ostjat lühirendi ärisuunale. Ettevõtte teatel toimuvad mitmed paralleelsed läbirääkimised, kuid sobiva partneri valimine võtab eelduslikult aega veel mitmeid kuid.

Raskuste ületamiseks taotles ettevõte saneerimismenetluse algatamist, et kaitsta aktsionäride, töötajate, võlausaldajate ja koostööpartnerite õigusi ning huve.

Elmo Rent loodab saneerimismenetluse toel makseraskused ületada. Praeguseks on ettevõte enda teatel lõpetanud kahjumlikud autolepingud, vähendanud administratiivkulusid ning osanikud on üle võtnud osad sissenõutavaks muutunud laenukohustused.

Ettevõte koostab saneerimiskava, mis tuleb vastu võtta võlausaldajate hääletusega. Lõpliku otsuse kava kinnitamise osas langetab kohus.