Isesõitvaid busse arendav Auve Tech plaanib kahjumlikult edasi tegutseda

Alates 2020. aasta lõpust Silberauto AS-ile kuuluva Auve Techi käive oli 2022. aastal ligi 84 000 eurot, kuid kahjumisse jäädi 3,8 miljoni euroga ning ka 2021. aastal oli kahjum 2,4 miljonit eurot.

Mullust majandusaasta aruannet ei ole Auve Tech äriregistrile veel esitanud, kuid Rõivas ütles ERR-ile, et eelmise aasta tulu oli ligikaudu 3,3 miljonit eurot ja amortisatsioonieelne kahjum kahe miljoni euro kanti.

"Panustame väga suurelt tehnoloogia arendusse ja ei ole ettevõtte kiire kasvu faasis kasumit eesmärgiks seadnud," sõnas Rõivas. "Kuna me ei ole kaasanud investorite raha, annab see meile vabaduse oma ambitsioonikat visiooni arendada ka majanduse jaoks keerulisemal ajal."

Kahe nädala eest käis Rõivas koos välisministri ja Eesti äridelegatsiooniga Jaapanis. Delegatsiooniga kaasas olnud Postimehe ajakirjanik kirjutas, et kohapeal näidatud slaidide kohaselt on Auve Techi autodel mitmeid probleeme: raskus tõusudest ülessõitmisel, kiirlaadimise võimaluse puudumine, kliimaprobleemid autos ja võimetus sõidurada vahetada ning takistusi vältida.

ERR uuris Rõivaselt, kas kirjeldatud muredel on alust. Rõivas ütles, et autode tootmine on raske ja keeruline protsess, millele lisanduvad veel geograafilised ja klimaatilised erinevused Eesti ja Jaapani vahel. Loetletud teemad on tema kinnitusel Auve Techi ja nende Jaapani strateegilise partneri, Softbanki tütarettevõtte Boldly ühised arenduseesmärgid ja väljakutsed selleks aastaks.

"Võrreldes auto ilma juhita sõitma õpetamisega on konditsioneeri- ja laadimisteemad üsna lihtsad lahendada," sõnas Rõivas. "Mäkke sõitmise parandamisel räägime plaanitavast arengusammust 12-protsendilisest kaldenurgast 15-protsendilisele kaldenurgale ehk teisisõnu nõlvast, millesarnaseid Eesti liiklusest naljalt ei leia. Meie põhimõte on, et enne mis tahes turvalisust puudutava suutlikkuse väljareklaamimist peame olema seda mitmeid kordi eri tingimustes testinud."

Rõivase sõnul on praeguseks teste tehtud juba nii Eestis kui ka Jaapanis ning Auve Techi isesõitva auto Mica mägedes kasutamise lubamisega liigutakse edasi.

"Kiirlaadimise teemad on väga tehnilised ja seotud Euroopast oluliselt erineva vooluvõrguga, aga jaapanlased koos meie inseneridega on ka siin lahendusele lähedal," lausus Rõivas.

Ka reavahetuse võimekus isejuhtimise režiimis on Rõivase kinnitusel autol olemas, küsimus on juhtudes, kui operaator läheb üle käsijuhtimisele ja võtab mingil põhjusel vastu vale otsuse. Ta lisas, et ka selles küsimuses leitakse lahendus.

Rõivase sõnul on nende olulisemad turud lisaks Jaapanile ka erinevad Euroopa riigid ja nad on kokku tegutsenud 16 riigis, näiteks Soomes osana igapäevasest ühistranspordist.

"Meie üldisem eesmärk on anda tublidele noortele inseneridele võimalus tegeleda tuleviku asjadega," ütles Rõivas.

Jaapanisse on Auve Tech Rõivase sõnul müünud kahekohalise arvu sõidukeid ning ettevõte tõusis seal mullu ühe aastaga turuliidriks ehk täpsemalt on nende käes 48 protsenti Jaapani turust.

"Eranditult kõik Jaapanisse müüdud autod teostavad igapäevaseid opereerimisi ning lõviosas avatud liikluses," ütles Rõivas, kelle sõnul planeerib Auve Tech koos Boldlyga nii müügi-, opereerimis- kui ka arendustegevusi.

2022. aasta majandusaasta aruande kohaselt töötas Auve Techis keskmiselt 45 töötajat. Toona tuli ettevõtte käive müügist Eestis, Tšehhis ja Soomes.

Auve Techi kohustused ületasid 2022. aasta lõpu seisuga käibevarade kogusummat rohkem kui miljoni euro võrra, kuid osanik andis kinnituse, et vajadusel osutab ta finantsabi.

Riik on Auve Techi toetanud EAS-i rakendusuuringute programmi kaudu, kust ettevõte sai teise generatsiooni autonoomse sõiduki arendamise projekti jaoks 309 684 eurot. Toetusperiood kestis 2021. aasta oktoobrist kuni eelmise aasta märtsi lõpuni.