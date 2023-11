Belitšev: Venemaalt piirile saabunud on majandusmigrandid

"Ega lõpuni kõikide inimeste ajendit tea, aga nende profiil vastab sellele, et nad on peaasjalikult majandusmigrandid," rääkis Belitšev teisipäeval Vikerraadio saates "Uudis+".

Tema sõnul kinnitab seda ka PPA kogutud info. "Me näeme, et erinevates sotsiaalmeediagruppides väga aktiivselt selliseid rändeteekondasid reklaamitakse. Ja tegelikult paljud nendest inimestest on väga suure tõenäosusega ka maksnud kellelegi selle eest, et jõuda Euroopa Liitu – olgu need siis kuritegelikud ühendused või paljude kahtluste järgi ka meie naaberriikide ametivõimud," lisas ta.

Belitšev tõdes ka, et Eesti ja Soome piirile saabunutel on olemas Venemaa viisa või elamisluba, kuid Euroopa Liitu püüavad nad siseneda ebaseaduslikult.

"Kui me vaatame neid inimesi, kes jõuavad meie piiridele, kes jõuavad Soome piirile, siis nende taustaandmetest on näha, et neil kõigil on Vene Föderatsioonis viibimise alus – neil on viisad, neil on elamisload. Ehk siis need ei ole inimesed, kes oleksid üritanud salaja või ebaseaduslikult Vene Föderatsiooni siseneda, vaid nad on teinud seda kõike seaduslikul viisil ja siit liiguvad edasi. /---/ Me näeme täpselt sama mustrit – inimesed omavad Venemaa viisat või elamisluba, aga Euroopa Liidus viibimise alust ei oma, kuid üritavad ikkagi siseneda Euroopa Liitu."

Küsimusele rahvusvahelise kaitse andmisest Venemaa poolt saabuvatele kolmandate riikide kodanikele vastas Belitšev, et kui selleks on alus, siis seda kaalutakse.

"Nende inimestele, kellel on rahvusvahelise kaitse taotlemiseks olemas alused ja põhjendus, siis need rahvusvahelise kaitse taotlused me kindlasti läbi vaatame. Aga nii, nagu ma olen öelnud, siis enamus nendest inimestest, kes täna piirile saabuvad ja keda ränderündena kasutatakse, on majandusmigrandid, kellel tegelikult ei ole rahvusvahelise kaitse taotlemiseks alust. Ja kui need taotlused esitatakse ja ühtegi sellist asjaolu ka ei esine, mis rahvusvahelist kaitset eeldab, siis meil on võimalik ka piiril läbi viia kiirmenetlus ja need taotlused kiirkorras läbi vaadata. Ehk siis see sõnum on selge, et kui sa üritad Euroopa Liitu siseneda ebaseaduslikult, puhtalt majanduslikel eesmärkidel, siis tegelikkuses Euroopa Liitu sul siseneda ei lubata. Eesti oma piire selle tarbeks kaitseb ja valvab ja teeme kõik endast oleneva, et hoida Eesti territooriumit ja Euroopa Liitu turvaliselt," rääkis PPA peadirektor.

Belitšev nõustus ka sellega, et praegune ränderünne on tekitatud Venemaa enda poolt: "Täpselt nii! Kui ma toon Eesti näite, et kui inimene on Eestisse sisenenud viisa alusel või ta on siin elamisloa alusel ja elamisluba või viisa lõppeb ja ta uut viibimisalust endale ei saa, siis me ei hakka otsima uut kohta, kuhu seda inimest lükata, vaid see inimene pöördub tagasi sinna, oma päritoluriiki, kust ta tuli. See on tavapärane praktika. Aga suunata neid inimesi, keda sa ei taha, mõne teise riigi piiridele – see on väga selge rünne selle riigi territoriaalse terviklikkuse ja iseseisvuse vastu. Ehk siis kogu selle tegevuse eesmärk on külvata segadust, tekitada pinget ja panna neid riike, kes sinu piiridel asuvad, väga konkreetses olustikus tegelema oma siseriiklike asjadega ja pöörame tähelepanu ära sellelt, mis toimub Ukrainas. Nii et nii et siin on väga selged eesmärgid."

Näitena Vene võimude osalusest migrantide piirile suunamisest kirjeldas Belitšev seda, kuidas Vene piirivalvurid filmisid Eesti piirile liikunud kolmandate riikide kodanikke.

"On selge, et neid teekonna jooksul abistatakse ja seda rännet siis meie naaberriikide poolt soodustatakse. Üks märgiline näide meie piiridel on see, kuidas siis, kui järjekordne 11-liikmeline grupp oli Narva maanteepiiripunkti poole teel, siis koos nendega liikusid ka silla peal Vene Föderatsiooni piirivalvurid, kes seda kõike filmisid ja pildistasid. Ehk see ei ole tavapärane tegevus, et Vene piirivalvur iga piiriületajat saadab ja tema teekonda salvestab. See näitab jällegi seda, et seal on teatud muster, seal on teatud soov tekitada siis Euroopa Liidu riikides pinget ja segadust," tõdes ta.

Siin on näide Venemaa poolt filmitud ja sotsiaalmeedias levitatavast videost, kuidas migrandid Eesti piirilt tagasi tõrjuti:

"Ega ka jalgrattad Soome piiri lähistel ei teki iseenesest. Ei ole nii, et inimene hakkas näiteks Afganistanist või Süüriast tulema ja võttis kohe oma jalgratta kaasa. See jalgratas on tekkinud sinna piiri ääres kuskil talle, millega ta siis Soome piiripunkti sõidab. Ja täpselt samasugused abistamise näited on Valgevene piirilt ja mitte isegi ainult abistamise näiteid, vaid näiteid, kus sunniviisiliselt lükatakse isikuid ka juba üle piiri ja tegelikult meie kolleegidel on väga palju näiteid ka sellest, kuidas küll lõpuni tuvastamata, aga näiteks Valgevene piirivalvuri riietega väga sarnastes riietes, tõenäoliselt siis Valgevene piirivalvur, näiteks lõikab auku sisse siis sealsele piiritaristule," kirjeldas ta.

Rääkides piirile saabunute kodakondsusest, ütles PPA peadirektor, et nende päritoluriigid on valdavalt Aafrikas ja Lähis-Idas. "Meie ja ka Soome näitel viimaste nädalate saabujad on Süüria kodanikud, Somaalia kodanikud, Iraagi kodanikud, sinna hulka on sattunud ka muu kodakondsusega isikuid, nendest samadest piirkondadest," märkis ta.