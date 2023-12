Idapiiri väljaehitamiseks on puudu 50 miljonit eurot

"Meil on täna maismaa lõigu jaoks valveseadmete jaoks raha [olemas] osaliselt. Aga kui me räägime tervikriigipiirist, mis kulgeb Eesti, Läti ja Venemaa piiride kohtumispaigast kuni Narva-Jõesuuni ehk kogu piiri vaates meil seiretehnika jaoks täna rahalist katet ei ole," tõdes Belitšev teisipäeval ERR-ile. "Kui me räägime kokku töödest, mis hetkel on veel ootel ehk siis seiretehnikast ja ka näiteks piiri väljaehitamisest varem planeeritud lõikudes, mis olid mõeldud vahetatavate maadena, kus taristud hetkel planeeritud ei ole, siis see summa on arvestuslikult suurusjärgus 50 miljonit eurot," täpsustas ta.

Samas sõltub täpne hind turuolukorrast, lisas Belitšev ning rõhutas, et 50 miljoni hinnang põhineb praegustel kalkulatsioonidel. "Kui me alustame töödega aasta või poolteist hiljem, siis võivad ka hinnad olla muutunud ja need summad võivad samamoodi olla muutunud," märkis ta.

PPA juht ütles, et amet on küsinud piiri väljaehitamiseks lisaraha Euroopa Liidult, kuid sealt raha saamine ei ole õnnestunud, mis tähendab, et seiretehnika rahastamise jaoks tuleb veel tööd teha, et need vahendid leida.

Olukord Narva piiripunktis rahulik

Küsimusele olukorrast Narva piiripunktis vastas Belitšev, et olukord seal on stabiilne: "Ei ole suuremat rändesurvet kui see, mis on viimastel nädalatel olnud. Ehk siis meie piirile satuvad üksikud ja ebaseaduslikult piiri ületada soovivad grupid. Mingit olulist muutust hetkel piiril ei toimu."

Belitšev märkis ka, et Venemaa on Eestit teavitanud, et alates esimesest veebruarist alustavad nad piiripunktis remonttöödega, mis tähendab, et seda ei ole võimalik sõidukiga läbida. Oletatavasti võtab remont aega aasta-poolteist, lisas ta.

Kommenteerides Koidula piiripunktis toimuvat, ütles Belitšev, et see on hetkel lahti ja töötab nii nagu kõik ülejäänud piiripunktid.

Selle võimalik sulgemine, millest on räägitud, oleks poliitiline otsus, rõhutas PPA juht.

"Tuleb arvesse võtta ka kohaliku elanikkonna vajadusi ja mõju neile. Aga me peame pikemas perspektiivis arvestama ka seda, et täna üleüldse on piiridel liiklust väiksem tulenevalt sanktsioonidest Vene Föderatsiooni vastu ja ega me ei soovita ka Eesti kodanikel Vene Föderatsiooni reisida," rääkis ta.