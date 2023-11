Kersna: riik peab pakkuma õpetajatele kompromissi, et streik ära hoida

Riik peab pingutama, et õpetajatega kokku leppida, sest iga lapse põhiseaduslik õigus on omandada haridust, ütles peaministri erakonnakaaslane, endine haridusminister Liina Kersna ERR-ile.

"Kuna eesmärk on tõsta õpetajate keskmine palk 120 protsendile riigi keskmisest, siis me ei tohi lubada, et suhe keskmisesse väheneb. Sel juhul me kaugeneme oma eesmärgist," lausus Kersna, kes oli haridusminister aastatel 2021-2022.

Sel aastal on õpetajate keskmine palk 111,5 protsenti riigi keskmisest. "Praeguste otsustega, mil õpetajate palgafond kasvab 4,3 protsenti, sest õpetajate palkadeks lisandus 23,7 miljonit, langeb õpetajate keskmine palk võrdluses riigi keskmisega 109,5 protsendile," sõnas Kersna.

Kersna sõnul oleks selleks, et tuleval aastal oleks õpetajate keskmine palk näiteks 112 protsenti riigi keskmisest, vaja suunata õpetajate palkadesse lisaks 13,6 miljonit eurot. "Sel juhul kasvaks palgafond 6,6 protsenti (miinimum + diferentseerimise fond 20 protsenti). Seda oleks rohkem kui riikliku lepitaja pakkumine, mille haridustöötajad tagasi lükkasid," selgitas ta.

"Omal ajal õpetajate palgakasvu eest võideldes pingutasime, et õpetajate keskmine palk jõuaks riigi keskmiseni. Eelarve kõnelustel saime palgakasvuks viis protsenti. Sellele lisasime pea kümme miljonit eurot valdkonnast seest, et jõuaksime riigi keskmiseni," lisas endine haridusminister.

Eesti haridustöötajate liidu (EHL) ettepanek riigile on palgatõus 11 protsenti järgmisel aastal, aga ka kaheksaprotsendiline palgatõus tagab töörahu. Veel on võimalik haridustöötjatel valitsusele vastu tulla ja leppida madalama palgatõusuga järgmisel aastal, aga see eeldab, et haridustöötajad saavad kollektiivse lepingu järgnevateks aastateks, kuidas tõsta õpetajate töötasu 120 protsendile Eesti keskmisest palgast.

Riiklik lepitaja tegi ettepaneku kehtestada uuest aastast õpetajatele kaks töötasu alammäära tõstmist: kvalifitseeritud õpetajatele 4,3 protsenti ja kvalifikatsioonita pedagoogidele 1,77 protsenti. EHL-i esimehe Reemo Voltri sõnul ei nõustu liit ettepanekuga. Nüüd on riiklikul lepitajal võimalik välja tulla uue lepitusettepanekuga.