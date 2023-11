Paldiski endise tuumaobjekti betoneeritud reaktorites on kiirgusallikaid, aga tuumkütust pole

Paldiski endise tuumaobjekti betoneeritud reaktorites on kiirgusallikaid, kuid tuumkütust pole, seda tuvastas reaktorite läbivalgustamine. Need teadmised on olulised objekti turvaliseks lammutamiseks tulevikus.

Selle nädala kolmapäeval lõppes Paldiski endisel tuumaobjektil teise reaktori läbivalgustamine müüontomograafiaga. Müüonite läbistusvõime on palju suurem röntgen- ja gammakiirgusest ja müüontomograafia võimaldab näha läbi suurte objektide. Nii joonistuvad välja erinevate tihedustega alad – tekib pilt. Enamus raskemaid kiirgusallikaid asetsevad reaktori kaane peal, näitas tomograafia. Betoneeritud on ka ruume, vahekäike ja luuke, et takistada ligipääsu laeva sisemusse.

"Siin hakkab välja joonistuma selline L-kujuline objekt. Kaane peal on selgesti eristatavad oluliselt tihedamast materjalist ruum, mida on alust arvata, et need on otsitavad lahtised kiirgusallikad oma pliikonteinerites," selgitas G-Scan läbivalgustustööde projektijuht Andres Nurme.

"On tegemist Co-60 (koobalt 60) kiirgusallikatega. Praeguste rekonstruktsioonide tulemusena võime kindlalt väita, et tuumkütust reaktorites enam ei ole," lisas ta.

Reaktorite sisemuse kaardistamine on tähtis endise tuumaobjekti tuleviku planeerimise seisukohalt.

"See kompleks on plaanis lammutada kogu ulatuses. Alustatakse sellestsamast reaktorisektsioonist, kus me praegu oleme. /.../ Hakatakse ülevaltpoolt kihtide kaupa saagima. Praeguse müüonpildi abil saame ette paremini teada, kus need kiirgusallikad asuvad, et see saag ei läheks kiirgusallikale pihta," rääkis AS A.L.A.R.A keskkonnatehnika spetsialist Alari Kruusvall.

Paldiski tuumaobjekt oli nõukogude tuumaalveelaeva makett, kus meremehi välja õpetati. Seda hakati ehitama juba 1960. aastatel. Likvideerima peab objekti, sest pole teada, kui vastupidav on selle põhi.