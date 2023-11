Karis lubab teatud tingimustel usaldushääletusega seotud eelnõud tagasi lükata

President Alar Karis ütles, et võib hakata riigikogus usaldushääletusega vastu võetud seadusi tagasi lükkama, kui need pole seotud riigieelarve kinnitamisega. Karis nimetas riigikogus jätkuvat vastasseisu koalitsiooni ja obstruktsiooni jätkava opositsiooni vahel piinlikuks ning rõhutas, et selle saab lahendada ainult riigikogu ise.

"[Usaldushääletusega seotus] ei saa olla ainult põhjuseks, põhjuseks saab olla see, kas nad on näiteks seotud, antud juhul eelarvega või siis nad on põhiseadusega vastuolus," ütles Karis vastuseks ERR-i küsimusele, kas ta hakkab riigikogus vastu võetud seadusi tagasi lükkama põhjendusel, et nad on seotud usaldushääletusega.

"Aga arusaadav, kui nüüd hakkabki järjest tulema usaldushääletusega seotud seadusi, siis ma arvan, et tuleb teha otsus ja tagasi lükata, sest [see] tõesti hävitab demokraatia, sest nii ei oleks ühel hetkel enam parlamenti vaja. [Parlament] tuleb korra aastas kokku ja hääletab kõik eelnõud läbi. See ei ole see, mida me tahame," lisas president.

Karis tõdes, et usaldushääletusi on riigikogus tehtud ka varem ja eelkõige on need olnud seotud eelarvega.

"Ma näen seda võimalust siis, kui see on seotud eelarvega. Aga kas nüüd, kõik need seadused, mis praegu on plaanitud siduda usaldushääletusega otseselt on eelarvega seotud, selgub siis, kui need eelnõud jõuavad Kadriorgu," rääkis ta.

Kommenteerides riigikogus jätkuvat vastasseis, ütles Karis, et mõlemad pooled peaks sammu tagasi võtma.

"Kõik peavad [sammu] tagasi [võtma], tegemist on riigikoguga, riigikogu saab seda lahendada. Ma olen kutsunud erakondade juhid ja ka fraktsioonide juhid järgmisel nädalal Kadriorgu, ma räägin nendega ja vaatan, millised on nende võimalused. Aga see on ikkagi riigikogu liikmete pädevus ja tahte küsimus. Sest natuke piinlik on seda kõike vaadata," kommenteeris president.