Süüria armee tappis Idlibis üheksa tsiviilisikut

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse järgi tabas pommitamine inimesi, kui nad Qoqfini külas oliive korjasid. Idlib asub Süüria loodeosas ning Qoqfini küla on selle mägises Jabal al-Zawiya piirkonnas.

Üheksa tsiviilisikut, sealhulgas naine ja kuus last said surma ja lisaks oli haavatuid, kellest mõned on raskes seisundis, lisas Suurbritannias asuv vaatluskeskus, millel on Süürias suur allikate võrgustik.

Al-Qaeda endise Süüria haru juhitud Hayat Tahrir al-Sham (HTS) kontrollib Idlibi provintsi ning naaberprovintside Aleppo, Hama ja Latakia osi. Damaskus, aga ka USA ja ÜRO peavad HTS-i terroristlikuks rühmituseks.

Piirkonnas toimusid eelnevalt pommitamised ja kokkupõrked, kinnitas vaatluskeskus, samal ajal kui HTS pommitas pärast saatuslikku rünnakut tugevalt lähedal asuvat režiimi kontrolli all olevat territooriumi.

Süüria valitsusväed hoogustasid rünnakuid Idlibile pärast seda, kui rünnak Homsi sõjaväeakadeemiale tappis möödunud kuu alguses hulgaliselt inimesi.

Süürias puhkes kodusõda pärast seda, kui president Bashar al-Assad purustas 2011. aastal rahumeelsed valitsusvastased meeleavaldused.