Vaatleja: Süüria mässulised jõudsid Aleppo linna

Tegemist on esimese korraga pärast 2016. aastat, mil opositsioonijõud Aleppo linna on rünnanud. 2016. aastal tõrjusid Süüria valitsusväed, keda toetasid Venemaa, Iraan ja selle liitlased, mässulised Aleppo idaosast välja, vahendas AP.

Pealtnägijate sõnul põgenevad kohalikud elanikud Aleppo lääneosast tulevahetuste ja rakettide tõttu.

Süüria inimõiguste vaatlusorganisatsioon (SOHR) teatas, et mässulised lasid Aleppo lääneservas reedel õhku kaks autot. Mässuliste komandör postitas sotsiaalmeediasse sõnumi, milles kutsus linnaelanikke tegema koostööd edasi liikuvate jõududega.

Türgi riigimeedia Anadolu teatas, et opositsioonimässulised sisenesid reedel Aleppo kesklinna. Agentuuri andmetel tungisid mässulised Aleppo äärelinnas Hamadaniyya, Uus-Aleppo ja Zahra teljel valitsusvägede kaitseliinist läbi. Agentuur lisas, et mässuliste kontrolli all on Aleppo ja Idlibi provintsis nüüd umbes 70 asukohta.

Süüria valitsus ei ole mässuliste jõudmist Aleppo linna kommenteerinud.

Süüria relvajõud teatasid reedel, et võitlevad mässulistega Aleppo ja Idlibi ümbruses ning on hävitanud hulga nende droonidest ja raskerelvastust. Süüria valitsusjõud lubasid rünnaku tõrjuda ja süüdistasid mässulisi enda edenemise kohta valeinformatsiooni andmises.

Tuhanded mässulised on on liikunud Aleppo linna poole alates kolmapäevast, mil nad alustasid ootamatut rünnakut, hõivates teel mitu linna ja küla. Mässulised alustasid pealetungi Aleppo provintsi loodeosas. Pealetungi juhib rühmitus Hayat Tahrir al-Sham.

Mässulised ise ütlesid, et andsid vastuse Venemaa ja Süüria õhujõudude rünnakutele. Mässuliste käes on veel Idlibi provints, mida Süüria liidri Bashar al-Assadi väed järjepidevalt pommitavad.

USA on kandnud Tahrir al-Shami terroriorganisatsioonide nimekirja. Sama rühmitus valmistab aga peavalu ka Assadi ja Vene vägedele.

Piirkonnas tegutsevad veel ka Ankara toetatud mässulised, nende kontrolli all asuv territoorium paikneb Türgi piiri lähedal Loode-Süürias.