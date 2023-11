Läti president arvustas Karinši eralennukite tarvitamist

Teleusutluses nõustus Rinkevičs, et poliitikud peaksid saama kasutada erilende näiteks haiguspuhangute ajal ja mõningatel plaanivälistel visiitidel. Ta tundis aga muret, et sellest on saanud tava, kus enam ei hinnata proportsionaalsust ega kaaluta odavamaid võimalusi.

"Pean ütlema, et meie läbi vaadatud teave näitab, et suure tõenäosusega see nii ei olnud ja võinuks kasutada kommertslende," ütles president.

Samuti uskus ta, et Karinši kommunikatsioon olukorrast ei olnud kuigi edukas – eralennukite kasutamine vajas avalikkusele selgitamist. Ka riigikantselei selgitused olid ebapiisavad. Riigikontrolli kaasamine protsessi hindamisse aitab presidendi sõnul mõista, kas järgiti proportsionaalsuse põhimõtet.

Üldiselt suhtub Rinkevičs selliste lendude kasutamise otstarbekusse konkreetsetel juhtudel skeptiliselt. "Ei suhtlemise ega lendude hindamise seisukohalt saa öelda, et see oleks õige," ütles riigipea ja lisas, et tema hinnangul tuleks sellisest praktikast edaspidi loobuda ja selgitama igal konkreetsel juhul, miks valiti just eralennuk.