Otse teisipäeval kell 11: RMK tutvustab järgmise viie aasta plaani

Riigimetsa strateegiat esitleb RMK juhatus koosseisus Mikk Marran, Erko Soolmann ning Kristjan Tõnisson, samuti osaleb tutvustusel RMK nõukogu esimees Kadri Land.

RMK hoida ja hallata on 45 protsenti Eesti metsadest ehk riigile kuulub pisut üle miljoni hektari metsa. Majandatavat metsa on sellest 59 protsenti, ülejäänu on kaitse all.