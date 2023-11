Tuisk tõi keerulised liiklusolud ja jättis tuhanded majapidamised elektrita

Teisipäeva hommikul sajab Põhja- ja Kesk-Eestis jätkuvalt lund ja paiguti tuiskab, mistõttu on liiklusolud keerulised. Lääne-Virumaal Tallinna-Narva maantee 123. kilomeetril Padaorus oli esmaspäeva õhtul tuisu tõttu maantee liiklusele mitu tundi kinni, kuid kella 23.55 seisuga oli tee mõlemas sõidusuunas taas läbitav.

Esmaspäeval kell 21.21 tuli esimene teade päästeametile, et Tallinna-Narva maanteel Viru-Nigula vallas Padaorus on lumes kinni viis-kuus autot. Kella 21.59 seisuga oli neid juba oluliselt rohkem, öeldi ERR-ile päästeametist. Kella 22.41 seisuga oli seisvate autode kolonn mitu kilomeetrit pikk.

Päästeametist lisati, et olukord tundus sama hull nagu samas paigas kümmekond aastat tagasi.



Kella 23.55 seisuga tee mõlemas sõidusuunas taas läbitav. Teehooldusmasinad jätkasid tööd.

Liiklustakistusi oli ka mujal, näiteks oli pärast südaööd ajutiselt suletud Narva poole viiv suund Ida-Virumaal Paate küla juures.

Päästeamet tuletab meelde, et tugeva lumesaju ja tuisu korral tuleb liikluses olla erakordselt ettevaatlik ning varuda sihtkohta jõudmiseks rohkem aega.

Kindlasti tuleks praegu Tallinna-Narva maanteel selles piirkonnas liiklemist vältida.

Lääne-Viru maakonnas, Viru-Nigula vallas, Padaorus on liiklus seoses tugeva lumesaju ja tuisuga mõlemal sõidusuunal suletud! Päästeamet palub inimestel antud piirkonnas autoga liiklemist vältida! — Päästeamet (@paasteamet) November 27, 2023

Teisipäeva varahommikul teatas transpordiamet, et Põhja- ja Kesk-Eestis sajab lund, paiguti tuiskab. Kõrval- ja väiksematel tugimaanteedel on palju lund, tuisuvaalusid ja kohati läbimatuid lõike, samuti on teedele langenud puid.

Ka Tallinna linnas olid teisipäeva varahommikul suuremad teed kohati lumised ja raskesti läbitavad, väiksematest tänavatest rääkimata.

Transpordiamet palub liiklejatel varuda liiklemiseks aega ning hoida pikivahet, sest lumesadu ja kohatine tuisk halvendab oluliselt nähtavust.

Päeval tuleb pilves ilm, sajab lund, tihedam on sadu Põhja-Eestis, rannikualadel tuiskab. Temperatuur on miinuspoolel.

Üle Eesti on tuhanded majapidamised elektrita

Elektrilevi teatel on öösel alanud intensiivne tuisk põhjustanud mitmel pool elektrikatkestusi. Lumetormi tõttu on palju puid ja oksi murdunud ning põhjustanud ulatuslikke elektrikatkestusi mitmel pool Mandri-Eestis ning tormi jätkudes tuleb katkestusi veel juurde, kuniks sadu kestab.

Kõige rohkem oli teisipäeva hommikul rikkeid Kagu-Eestis, Harju-, Rapla- ja Viljandimaal, kus oli elektrita ca 5300 klienti.

"Komplekteerimisel on lisabrigaadid, kes suunduvad juba olemasolevatele appi rikkeid kõrvaldama. Samuti on suurendatud koosseisus tööl meie juhtimiskeskus. Kuid lumetormi jätkudes peame olema valmis rikete lisandumisele, nagu ka päästeamet hoiatas," ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Kuna ilm on endiselt heitlik ja lund sajab juurde, siis on rikete likvideerimine ohutuse seisukohast keeruline. Varasemate tormirikete likvideerimise kogemusele tuginedes ütleb Elektrilevi, et umbes pooled klientidest saavad elektri tagasi 12 tunni jooksul.

"Kuid täna lisanduvate rikete lahendamine võib aega võtta kuni 30. novembri hilisõhtuni. Täpsemad prognoosid saame anda õhtupoole, kui olukord on stabiliseerunud ja lumesadu lõppenud," kommenteeris Härm.